Към новите министри: българите искат промени в здраве, цени, пътища, данъци, правосъдие

19 дни след 19 април припомняме как читателите подредиха важните теми в специалния проект "Попитай лидера"

Как ще живеем с новата власт, какво хората искат първо да узнаят за намеренията ѝ. В “Питай лидера” - специалния проект на “24 часа” в предизборната кампания, читателите ни подредиха приоритетите. Те гласуваха в анкета и така посочиха отговорите на кои измежду 26 въпроса са най-важни за тях.

Според читателския вот зададохме темите от топ 10 на политическите лидери, които се отзоваха - своеобразен дебат, преди българинът да посочи пред урните на кого доверява управлението.

19 дни след 19 април Румен Радев го поема в ръцете си. Тогава лидерът на “Прогресивна България” не се включи в интервютата с водачите на политическите сили. На въпросите отговориха Бойко Борисов, Асен Василев, Божидар Божанов, Костадин Костадинов, Крум Зарков и бяха излъчени във всички канали на медийната ни платформа, която достига до 2,5 млн. аудитория (толкова общо следват нашите 12 сайта, два всекидневника, три седмичника, подкастове, фейсбук, тикток, инстаграм, ютюб канал, списания, събития).

Днес Радев и екипът му вече

подреждат по спешност задачите

пред изпълнителната власт, която ще упражняват още от този петък след клетвата на новото правителство. А ние напомняме и за подредбата на избирателите в специалния проект на “24 часа”. На вниманието на новите министри - ето как читателите подредиха въпросите в проекта “Питай лидера за живота ни след 19 април”:

1. Здравеопазване: Как държавните милиарди да се разпределят по-прозрачно? Как българинът да не е европеецът, който доплаща най-много от джоба си за здраве? (Посочен от 8,68% от гласувалите)

2. Цените и контролът при храни, горива, електричество, газ, вода, услуги: С какви мерки ще ги овладеете? (8,68%)

3. Пътищата: Какво не стига, за да нямаме свързаност в ХХI век и хора да загиват заради лошото качество на пътната мрежа? Довършване на магистрали и пътни проекти или ревизия и нови механизми за възлагане на поръчки? (6,23%)

4. Правосъдие: Как ще убедите българите, че съдебната система ще е справедлива за всеки човек - пострадали при катастрофи, измами, насилие? (5,54%)

5. Доходите: Какъв е минимумът, с който едно семейство трябва да живее, и какъв е реалният път, по който може да бъде достигнат? (5,27%)

6. Пенсиите: Каква пенсионна реформа можем да си позволим като най-застаряваща европейска нация - възраст, размер на осигурителни вноски? (5,14%)

7. Какъв е справедливият модел за данъчна политика - мислите ли за промяна на плоския данък, какъв е ефективният подход да спрат заплатите в “плик” в цели сектори на икономиката? (5%)

8. Как ще следите и гарантирате, че вашата политическа сила ще работи по антикорупционен модел и ще разпределя справедливо държавния ресурс в обществените поръчки? (4,97%)

9. Образованието: На какво и как да учим децата? Какви промени ще ги подготвят за живота? (4,97%)

10. Как да преодолеем омразата между българите - вие как бихте ги мотивирали да започнат да се чуват дори когато не са съгласни един с друг? (4,74%)

Сред останалите важни за живота ни теми най-висок процент събра въпросът “Как ще се постигне конституционно мнозинство, за да се излъчи новият ВСС, който да избере главен прокурор? Нужен ли е нов опит за промяна на конституцията?”. Да бъде зададен, са поискали 4,64% от гласувалите. На консултациите при президента Илияна Йотова този вторник

съдебната реформа и изборът на нови кадровици на Темида по ясни правила

бе изведена сред топ 3 на важните задачи пред парламента.

А въпросът за бюджета и овладяването на цените - като първа по спешност според представителите на “Прогресивна България”. Цената обаче ще е рязане на разходи, предупреди от името на партията бъдешият вицепремиер Гълъб Донев. Колко, как и кога - всички са в очакване да научат след клетвата на кабинета “Радев” този петък.