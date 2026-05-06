Демерджиев от Атон: Помолих се св. Георги да се застъпва за нас пред Господа и да ни дава сили

"Честит празник на всички! Помолих се св. Георги да се застъпва за нас пред Господа и да ни дава сили, а ние да следваме неговия пример и подвиг!". Това написа във Фейсбук профила си Иван Демерджиев, депутат от „Прогресивна България", който е бил на шествието на чудотворната икона на св. Георги в българският манастир „Свети Георги Зограф" в Атон.

На шествието с него, като поклонници, е бил още и Николай Шушков, който е заемал поста областен управител на Благоевград, както и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в служебния кабинет на Гълъб Донев. Повече от 10 г. Шушков редовно, на 6 май, посещава Зографския манастир. Преди 4 години е завел и Иван Демерджиев и оттогава, вече двамата, са сред редовните поклонници в светата обител.