Армията планира да въведе сателитно наблюдение, модернизира и дроновете (Обзор)

Аплодираха първия тържествен полет на F-16, до края на 2026 г. ще имат 12 пилоти
Шесторка военни изтребители - по 3 F-16 и МиГ-29 бяха истинска военна антракция в Деня на армията.
Освен тях над площад “Св. Александър Невски” прелетяха и 3 щурмови Су-25, 2 транспортни “Спартан”, както и 2 хеликоптера Ми-17, предвождани от вертолет “Кугър”, носещ трибагреника. За да видят авиотехниката, в центъра на София се събраха стотици, които бурно аплодираха полета на самолетите. Преди старта на тържеството при пропускателните пунктове се бяха образували дълги опашки от желаещи да видят първото участие на новите изтребители F-16.
След церемонията, която започна с освещаването на бойните знамена и знамената светини на армията, военният министър Атанас Запрянов заяви, че всички 8 самолета F-16, които имат ВВС, извършват полети.
“6 сертифицирани пилоти летят. 12 обучени пилоти ще имаме до края на годината, а останалите се готвят”, каза той, като припомни, че общо трябват да бъдат обучени 32-ма пилоти, като подготовката се провежда в САЩ.
Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов пък заяви, че модернизацията на армията върви добре. Обмисля се сателитно наблюдение, както и развиване на разузнавателните и ударните способности на военните дронове, с които армията разполага още от 2020 г.
За пръв път жена главнокомандващ приветства военните по случай професионалния им празник. Президентът Илияна Йотова заяви, че военните са гордостта на народа и олицетворяват предците ни, за които “войската, знамето и църквата бяха така жадуващите символи за български дух и българската държавност”.
“Вие сте огледалото, в което се оглежда високият български дух и самочувствието ни като българи. Вие носите вашата служба с чест и достойнство, и сте винаги там, където е най-трудно”, обърна се Йотова към военните. И допълни, че очакванията към армията са големи и за да се оправдаят, държавата трябва да ѝ помогне.
Тази година за Гергьовден традиционният парад не се проведе. Нямаше и представяне на военна техника. Причината са недостатъчното средства за отбрана, обясни Запрянов.
“В отчета, който сме направили за 2025 г., са 2,13%. Анализът ни показва, че минималният бюджет, който е нужен през 2026 г., е 2,35%. Оттам нататък трябва да нараства ежегодно до 3,5% през 2035 г.”, допълни той.