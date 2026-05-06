Армията планира да въведе сателитно наблюдение, модернизира и дроновете (Обзор)

Аплодираха първия тържествен полет на F-16, до края на 2026 г. ще имат 12 пилоти

Шесторка военни изтребители - по 3 F-16 и МиГ-29 бяха истинска военна антракция в Деня на армията.

Освен тях над площад “Св. Александър Невски” прелетяха и 3 щурмови Су-25, 2 транспортни “Спартан”, както и 2 хеликоптера Ми-17, предвождани от вертолет “Кугър”, носещ трибагреника. За да видят авиотехниката, в центъра на София се събраха стотици, които бурно аплодираха полета на самолетите. Преди старта на тържеството при пропускателните пунктове се бяха образували дълги опашки от желаещи да видят първото участие на новите изтребители F-16.

След церемонията, която започна с освещаването на бойните знамена и знамената светини на армията, военният министър Атанас Запрянов заяви, че всички 8 самолета F-16, които имат ВВС, извършват полети. В началото на церемонията вертолет “Кугър”, носещ трибагреника, прелетя над площад “Св. Александър Невски”. Той бе съпроводен от 2 Ми-17. СНИМКА: Георги Кюрпанов МиГ-29 СНИМКА: Георги Кюрпанов

“6 сертифицирани пилоти летят. 12 обучени пилоти ще имаме до края на годината, а останалите се готвят”, каза той, като припомни, че общо трябват да бъдат обучени 32-ма пилоти, като подготовката се провежда в САЩ.

Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов пък заяви, че модернизацията на армията върви добре. Обмисля се сателитно наблюдение, както и развиване на разузнавателните и ударните способности на военните дронове, с които армията разполага още от 2020 г. Щурмовите Су-25 СНИМКА: Георги Кюрпанов Транспортните самолети на ВВС "Спартан" СНИМКА: Георги Кюрпанов

За пръв път жена главнокомандващ приветства военните по случай професионалния им празник. Президентът Илияна Йотова заяви, че военните са гордостта на народа и олицетворяват предците ни, за които “войската, знамето и църквата бяха така жадуващите символи за български дух и българската държавност”. Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, кметът на София Васил Терзиев, премиерът Андрей Гюров, президентът Илияна Йотова, шефката на НС Михаела Доцова, патриарх Даниил и военният министър Атанас Запрянов положиха венци на Паметника на Незнайния воин. СНИМКА: Георги Палейков

“Вие сте огледалото, в което се оглежда високият български дух и самочувствието ни като българи. Вие носите вашата служба с чест и достойнство, и сте винаги там, където е най-трудно”, обърна се Йотова към военните. И допълни, че очакванията към армията са големи и за да се оправдаят, държавата трябва да ѝ помогне.

Тази година за Гергьовден традиционният парад не се проведе. Нямаше и представяне на военна техника. Причината са недостатъчното средства за отбрана, обясни Запрянов. Военни от представителните части на армията участваха в честването на 6 май. СНИМКА: Георги Кюрпанов Президентът и върховен главнокомандващ на армията Илияна Йотова отправи приветствие към военните. СНИМКА: Георги Палейков