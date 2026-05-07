Възмездие след 17 г. - 100 бона ще плати прокуратурата на Емилия Масларова за съсипан живот

11 години разследване, обвинения, дела, парични гаранции, запори и разпити в съда, а накрая - не е извършила престъпление

Половин милион за обезщетения ще струва на данъкоплатеца делото на прокуратурата срещу бившия социален министър Емилия Масларова, показа проверка на “24 часа”. Преди 2 седмици тя окончателно осъди държавното обвинение за 100 хил. лв. (решението е със старата валута, защото делото е от 2024 г.). В същия ден, но на първа инстанция бившият главен секретар на министерството Иван Пенев спечели дело срещу прокуратурата за 130 хиляди евро. Искове в съда имат и другите подсъдими - зам.-министърът Димитър Димитров, бизнесмените Венцислав Драганов и Михаил Методиев, както и експертът Росен Стефанов.

Обезщетенията обаче не се плащат нито от конкретни прокурори, които са водили разследванията, нито от институцията, а от държавния бюджет, който покрива сумите от решения на съда срещу прокуратурата. Всички по делото “Масларова” бяха обвинени за

длъжностно присвояване на 11 милиона лева

от реконструкцията на сградата на социалното министерство в Стара Загора. Разследването започва през 2008 г., когато Масларова е социален министър в кабинета на тройната коалиция с премиер Сергей Станишев. Още не е обвинена. През лятото на 2009 г. изборите печели ГЕРБ. Масларова вече не е министър, но е депутат и председател на социалната комисия в Народното събрание. Тогава прокуратурата ѝ иска имунитета, тя се отказа от него и ѝ повдигнаха обвинения по случая. Наложиха ѝ мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 50 хил. лв. Делото срещу Масларова и останалите влиза в съда през 2010 година. През 2015-а всички са оправдани. Прокуратурата протестира пред Апелативния съд, магистратите отменят присъдата и връщат папките на прокуратурата, защото обвинителният акт е “неясен, непълен, неразбираем, противоречив и концептуално невъзможен”. Разследването продължава, но е прекратено през 2019 г. заради липса на доказателства. През 2021 г. окончателно съдът слага край на делото. Тогава става ясно, че деянието, за което петимата са обвинени, въобще не е престъпление. Така минават 11 години и 4 месеца. След това всички започват да съдят прокуратурата, както правят

оправданите и тези със свалени обвинения

По това срещу Масларова се посочва, че е била подложена на огромен стрес. Делото било широко отразено в медиите. Заради него е злепоставена в обществото, опозорено е доброто ѝ име, животът ѝ се променил. Рязко пострадала политическата ѝ кариера. Като представител на БСП, партията се открекла от нея. Влошило се здравословното ѝ състояние. Получила физически отражения на психическите си притеснения и изпитвания стрес. Появили се хипертонични кризи, аритмия, стенокардоподобни симптоми. Пиела много лекарства. Живеела с постоянни физически болки и други страдания. 6 години била лишена от 50-те хил. лв. гаранция, която внесла за свободата си.

Свидетели на делото на Масларова срещу прокуратурата разказват, че след като започнало делото, тя се затворила в себе си, депресирала се, хората се отдръпнали от нея. Появили се

хипертонични кризи, периоди на безсъние, паник-атаки,

притеснявала се ѝ как делото ще се отрази на най-близките ѝ – на съпруга и на сина, както и на възрастния ѝ баща. Мъжът ѝ починал 2017 г., когато делото още не беше приключило. Емилия Масларова се обвинявала за смъртта му поради пораженията, които той е получил психически и физически от това дело. Процесът бил широко отразен в медиите. Пишели се статии, че едва ли не е престъпник, без да има присъда. Пострадала репутацията ѝ, доброто ѝ име в обществото, като преподавател в УНСС изпитвала неудобство да не би някой от студентите да отвори социалните мрежи и да види какво се пише за нея. След началото на делото тя никога повече не се кандидатирала за депутат и сложила край на политическата си кариера. През 2015 г. делото още било в ход и искала да продаде имот. Оказало се, че има запори върху недвижимости. В същото време се притеснявала от рецидив на онкологичното си заболяване. Прокурорите по делото Румяна Арнаудова и Калин Софиянски в съдебната зала

“Възрастта на Емилия Масларова към датата на повдигане на първоначалното обвинение е

60 г. - трудоспособна възраст, а към дата на влизане в сила на постановлението за прекратяване е на 71 г.

Тя не е осъждана. Социално активна е, занимавала се е с политическа дейност. Била е народен представител, министър на труда и социалната политика, председател на Комисията по труда и социалната политика. Обвинението е за престъпление по служба. Когато незаконното наказателно преследване е насочено срещу гражданин, заемащ висок професионален или политически пост, и е съчетано с широко медийно отразяване на случая, то може да причини край на неговата кариера, влошаване на обществения статут, изолиране от обичайната социална среда”, пише в решението си съдия Кирил Петров.

Още през 2019 г. Емилия Масларова осъди и България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Изплатиха ѝ 8 хил. евро за неимуществени вреди и разноски по делото. Съдът прие, че в случая има нарушение на презумпцията за невиновност. Посочени са двама души -

говорителят на главния прокурор Стелиана Кожухарова и депутатът от ГЕРБ Пламен Нунев

Първата направила изявление на пресконференция, които надхвърляли “обикновената информация”. Според Европейския съд прокурорът трябвало да cпaзвa зaкoна и да не прави твърдения. Нунев е посочен, защото е обявил обвиненията срещу Масларова в свое интервю кaтo “яpък пpимep зa нapyшeниe нa зaкoнитe и пpaвилaтa зa oбщecтвeнитe пopъчки, както и зa кopyпция”. Всичко това беше опровергано от съда с оправдателната присъда и от прокуратурата с постановлението за прекратяване на разследването.

Правителството на тройната коалиция даде още 2 “жертви”, след като падна от власт, въпреки че тогава ГЕРБ обявиха, че ще разследват всички заради злоупотреби с държавни пари. Премиерът Сергей Станишев беше обвинен, защото загубил секретни документи, които му били дадени от ДАНС. Сигналът беше от бившия съветник на службата Алексей Петров малко преди да го арестуват по делото “Октопод”. През 2016 г. Станишев беше оправдан.

Министрите на икономиката Румен Овчаров и Петър Димитров бяха обвинени за строежа на АЕЦ “Белене”, но разследването катастрофира в съда, защото давността изтече. Съдиха го и за концесиите на мини “Ораново”, но го оправдаха. И по двете дела се доказа, че деянията на Овчаров, за които е обвинен, не са престъпления.

Преди и след случая “Масларова” за безстпанственост бяха обвинени и съдени много други министри, но всички бяха оправдани и осъдиха прокуратурата за незаконни обвинения. Общата сума е десетки милиони. Днес подсъдими са бившият премиер Кирил Петков, ексминистърът на екологията Нено Димов, на електронното управление Божидар Божанов, но делата срещу тях са на първа инстанция и още няма присъди.