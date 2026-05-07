ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът призова Народното събрание за спешни з...

Времето София 17° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22797609 www.24chasa.bg

800 хил. заплати се вдигат автоматично – без да се гледат качество и резултати

7356
  • Депутатските скачат най-често - на всеки 100 дни
  • Механизъм върза тези на полицаи и военни, а такъв има и за учителите. При чиновниците се вдигат на калпак с бюджета
  • Новото правителство ще трябва да въведе европейска формула за минималното възнаграждение. Такова има в 22 държави в ЕС

2 930 000 са работещите българи у нас, като заплатите на над 800 хил. от тях са обвързани с някакъв вид математически автоматизъм и не зависят от производителност и преговори с шефа.

Очакванията към новото правителство на Румен Радев и мнозинството на “Прогресивна България” в новия парламент са да ограничат част от тези автоматизми още в новия бюджет. От фискалния съвет предупредиха, че тези разходи водят до дефицит над 3% от БВП. Бизнесът директно предложи пакет от мерки за съкращаване на над 2 млрд. евро разходи, като настоява държавата да спре автоматичното вдигане на възнагражденията в публичния сектор, за да не се натоварва частният сектор.

Как се превърнахме в държавата на автоматичните заплати

Над 600 хил. българи у нас работят на минимална заплата от 620,20 евро. Тя по закон е половината от средната в страната. И се вдига всяка година от 1 януари.

Една от спешните задачи пред новото правителство ще е да транспонира евродирективата за минималните работни заплати. Това вече са направили 22 държави в ЕС. И докато Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция нямат национална законоустановена минимална заплата, тъй като там нивата се определят изцяло чрез колективни трудови договори, то у нас това не е така. Държавите членни имаха срок да я въведат до ноември 2024 г. Европейската комисия изпрати официални уведомителни писма, включително до нас.

На 1 февруари - ден преди да се разпусне, 48-ото НС реши минималната работна заплата да бъде 50% от средната брутна за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата. Още същия месец стартира работна групи за новата европейска формула, но бизнесът и синдикатите не могат да се разберат за параметрите. А и се смениха шест правителства.

В директивата са заложени ориентири - минималната да е 50% от средната или 60% от медианната работна заплата. Но има и допълнителни критерии. Освен това трябва да се достигне и до 80% колективно договаряне.

Автоматизъм има и при учителските заплати на 93 хил. педагози. Още през 2017 г. бе възприето те да са поне 125% от средната в страната, като това се договаря всяка година с анекси към Колективния трудов договор.

При преподавателите във висшите училища механизмът беше заложен директно в Закона за висшето образование в началото на 2024 г. Той се отнася за над 13 хил. преподаватели. Така асистентите получават поне 125% от средното в страната, а преподавателите - 170%. Служителите с висше образование в университетите (администрация, библиотекари и др.) получават минимум 100% от средната заплата. Тези със средно (чистачки и помощен персонал) минимум 80%.

Заплатите на полицаите и военните също са автоматични. Това са общо около 80 хил. души. При тях е разписано, че най-ниската длъжност е 1,2 от средната заплата. Това решение бе взето още от 50-ото народно събрание през лятото на 2024 г. Тогава депутатите от ГЕРБ, ДПС, БСП, “Възраждане” и ИТН единодушно приеха новите промени. И още следващата година те се вдигнаха с между 40 и 56%, а тези в Министерството на отбраната - с 30 до 50%. През 2026-а увеличението бе с 12%. И точно тук останалите 133 хил. служители на администрацията се почувстваха засегнати, защото при тях ръстът на заплатите бе с 5%. Той пък се разписва в Закона за бюджета.

Още в първия ден на 52-орото НС от “Продължаваме промяната” вкараха и промени в Закона за лечебните заведения и нов автоматизъм - за заплатите на медиците. Те предлагат минималното възнаграждение за лекари, дентални лекари и магистър-фармацевти без специалност да е 150% от средната заплата, а за медицински сестри, акушерки и други специалисти - не по-малко от 125%. В момента заплатите им се определят чрез Колективен трудов договор, но малките болници често не могат да стигнат заложените нива в него.

Орязването на които и да е от тези автоматизми ще е трудна задача и със сигурност

ще предизвика масови протести

По-лесният път ще е да се направят реформи в самата администрация и да се закрият отдавна незаети щатове, да се слеят звена и електронните услуги постепенно да закрият и работни места. Вариант е като антикризисна мярка възнагражденията да се замразят за известно време или да се вдигат само с инфлацията.

Първия тест към шестте парламентарни групи, който “24 часа” отправи още в деня на изборите, бе депутатите да се откажат от автоматичното вдигане на възнагражденията си. 

Факсимиле от първа страница на “24 часа” на 20 април.
Факсимиле от първа страница на “24 часа” на 20 април.

Сега те растат най-често в цялата държава - на всеки три месеца.

Още на 1 юни те ще получат по-високи възнаграждения. Сегашната основна брутна депутатска заплата е равна на три средни месечни възнаграждения в обществения сектор за предходното тримесечие, което към момента прави 4463 евро.

Но това е само основата. До 1 юни всеки народен представител ще членува в поне две постоянни комисии, което автоматично качва трудовото му възнаграждение с по 15% за всяка комисия, т.е. само дотук заплатата става 5801 евро.

Всяка година трудов стаж увеличава с още 1% заплатата. Следват още 10% за званието “доктор” или “доктор на науките”, има и представителни пари в размер до две трети от основната заплата, които не се облагат с данък, защото се водят разходи, а не приходи. И се получава една хубава сума, на която би завидял дори ръководител на екип от програмисти в голяма софтуерна компания.

А с депутатските заплати са вързани и други, които също растат по веригата на президента, правителството, конституционните съдии, Висш съдебен съвет, главен прокурор и шефове на ВКС и ВА, членовете на на КЕВР, КЗК, ЦИК.

Затова, ако има консенсус, че петролната криза върви заедно с поредното затягане на колана, би било редно депутатите първи да дадат пример. Не да се откажат от заплатите си, нито дори да замразят размера им. А просто да променят механизма и да обвържат ръста им с инфлацията. И нека им отпуснем един или два процентни пункта отгоре – пак ще е по-справедливо, отколкото сега.

Това ще е нещо като швейцарското правило за пенсиите, които все пак се индексират само веднъж годишно. Формулата при това индексиране изисква да се вземат 50% от ръста на средния осигурителен доход и 50% от инфлацията.

Ако това се вижда прекалено на народните избраници, биха могли да си индексират заплатите според ръста им в частния сектор или поне според средната заплата изобщо.

Факсимиле от първа страница на “24 часа” на 20 април.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)