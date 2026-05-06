Гума на камион гръмна и доведе до верижна катастрофа на магистрала "Хемус"

Временно движението по автомагистрала „Хемус" при 10-и км в посока София се осъществява само в активната лента заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). Затворени за движение са изпреварващата и аварийната лента.

Сигналът за инцидента е подаден около 19:00 часа, съобщиха за БТА от МВР. По първоначални данни е гръмнала гума на тежкотоварен автомобил, вследствие на което камионът се е ударил в бус, а впоследствие са били засегнати още два автомобила. При произшествието няма пострадали хора. На място екипи на „Пътна полиция" регулират движението.