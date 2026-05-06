Възможна ли е любовта след смъртта на съпруга

Мотоциклетист загина при челен удар на пътя между Омуртаг и село Тича

Паднал мотоциклет Снимка: Архив

Мъж на 40 години е загинал при пътнотранспортно произшествие на пътя между Омуртаг и село Тича, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около 13:20 часа в дежурната част на РУ-Омуртаг. По първоначални данни водачът на мотоциклет „Кавазаки“ е навлязъл в насрещната пътна лента и се е ударил челно в товарен автомобил, пише БТА.

Мотоциклетистът е починал на място. Пробата за употреба на алкохол на водача на товарния автомобил е отрицателна.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на причините за произшествието продължава.

 

