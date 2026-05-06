Николета Кузманова от ИТН - началник на кабинета на Михаела Доцова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Николета Кузманова, която бе зам-председател на предишното Народно събрание от ИТН е назначена за началник на кабинета на новия председател на парламента Михаела Доцова.

Тя е доцент и доктор по наказателно право в Софийския университет, на 54 години е, беше избрана за депутат от Габрово.

Съпругът й Илия Кузманов е шеф на най-големия полицейски профсъюз - Синдикалната федерация на служителите в МВР.

Служители от парламента казват, че новата шефка на кабинета ги е успокоила, че няма да има резки смени и размествания в администрацията.