Възможна ли е любовта след смъртта на съпруга

Шофьор се удари с тира си над Асеновград, след часове пи хапче и го арестуваха за дрога

Ваня Драганова

[email protected]

2232
Пътна полиция тества за алкохол водач с драг чек. Снимка: Велислав Николов

Заповедта за задържане вече е отменена от Районния съд 

49-годишен шофьор на влекач с ремарке се блъсна в ограда на крайпътен обект и дърво на пътя Асеновград - Смолян и изпратеният на мястото полицейски екип го тества само за алкохол, не и за дрога, резултатът бил отрицателен. Това се е случило около 14 часа на 9 декември м. г. Човекът бил с видими травми и наранявания и бил изпратен до болницата в Асеновград, където му било предложено да остане, но той отказал, защото дъщеря му се отзовала и казала, че ще го закара до вкъщи. Преди да потеглят обаче, трябвало да изчакат полицая, отработил произшествието, за да вземат документите на водача. Междувременно пострадалият получил силни болки в главата, дъщеря му взела таблетка "Паракофдал" и му я дала. 

По-късно полицаят се прибрал в Районното и в 19,47 часа тествал шофьора за опиати, пробата се оказала положителна. Човекът възразил и по-късно дал кръв за изследване. Бил обаче арестуван за 24 часа и книжката му била отнета.

Той обжалвал заповедта за задържане и тя вече е отменена от Районния съд в Асеновград, макар до приключването на делото заключението на съдебно-токсикологичната експертиза на кръвта да не е било депозирано.  "В действителност водачът е бил надлежно тестван техническо средство, което е отчело съдържание на опиати в пробата, но това е било в 19,47 часа, т.е. почти 6 часа след ПТП-то и след като той вече приел обезболяващо средство. Доброволното му отиване в
РУ  Асеновград, закъснялото решение и забавилото се във времето тестване за наличие на забранени вещества, както влошеното му здравословно състояние след претърпяното произшествие и и фактът, че чрез даване на кръвна проба той е
оспорил резултата на техническото средство, са все обстоятелства, които говорят за липса на необходимите предпоставки за задържане на лицето", е записано в решението, с което арестът е обявен за неоснователен.

То не е окончателно и може да бъде оспорено пред Административния съд в Пловдив. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

