Очаква се днес президентът Йотова да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство

Очаква се президентът Илияна Йотова да връчи днес първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Във вторник, след края на консултациите с парламентарните групи, Йотова съобщи, че ще връчи мандата на 7 май в 17:00 часа.

По време на срещите тогава се откроиха няколко теми, които политическите сили смятат за особено важни и основни приоритети - бюджетът, съдебната реформа и плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година, който да прекърши инфлационната спирала и да помогне на най-уязвимите и социално слабите, каза тогава държавният глава, пише БТА.

Според Конституцията президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство.