Геолог: Дъждовете може да активират пак свлачището край Пампорово

Свлачището, което блокира пътя между Пампорово и Смолян, се развива и дъждовете тези дни вероятно ще спомогнат да се активира пак. Това прогнозира пред БНТ инженерът и геолог доцент Кирил Ангелов.

„Това свлачище е значително по размери, не най-голямото в България, но представлява най-силно изразен деформационен процес в момента, с много ярки форми, които са съставени от отделни блокове, между които има вода и тази вода е на различни стъпала, което показва, че тя трудно се оттича, трудно се формира като поток все още и в тази връзка искам да ви кажа, че то съвсем не е консолидирало и съвсем не е спряло. Тоест развива се и очакваните дъждове през тези дни вероятно също ще спомогнат точно да се активизира. Като този процес не мога да прогнозирам до къде ще се развие, но основният процес вече е факт и налице", обясни той.

По думите му е имало сигнали за развитие на свлачищен процес в този район.

„Обикновено такива сигнали за развитие на свлачищен процес има. В смисъл, наличието на пукнатини, наличието на оттичане на води, наличието на отделни наклонявания, примерно на стълбове или дървета. Но това нещо не е наблюдавано, не е целенасочено изследвано в този момент, въпреки че според мен при такива сигнали още в началото трябва да се вземат мерки", каза доц. Ангелов

По отношение на мерките, които могат да бъдат взети доцент Ангелов коментира:

„Примерно в такъв момент могат да се отведат евентуално води, защото те са много опасни. Могат да се вземат мерки по отношение на разпределение на някакви земни маси, които да предвидят. Но това в такъв бърз процес е просто невъзможно да се развие или да се вземат мерки. И затова свлачището е действително внезапно развито в един момент, който е достигнал до твърде големи размери".