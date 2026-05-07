Румяна Коларова: Въпросът е дали ще тръгнем по пътя на Виденов, или на Костов

Въпросът е дали ще тръгнем по пътя на Виденов, или на Костов.

Това мнение изказа пред bTV проф. Румяна Коларова, политолог. за въпрос накъде ще поеме Румен Радев, който днес трябва да обяви правителството си.

"Задачата на кабинета няма да е лека. И основателно в началото ще бъдат обект на критиката, тъй като се намираме в тежка ситуация. Това за мен е въпросът. Тепърва ще видим какво ще се случи. Че ще има пазарлъци е ясно. Въпросът е от кого партиите ще избират", подчерта тя.

Социологът Елена Дариева пък сподели, че очакванията към новия кабинет са да има ясна отговорност, съкращаване публичните разходи и сигурност и спокойствие - в съдебната система и при финансите.

"Очаквам, че може и да има парламентарна група, която да се въздържи от гласуване", обясни тя.

Според пр експерта Бояна Бозаджиева пък бързи реални действия няма как да има.

"Все пак хората трябва да влязат и да се запознаят с реалната картина и да подредят приоритетите", каза Бозаджиева.