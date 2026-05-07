Потушени са 61 пожара в България през изминалото денонощие

Потушени са 61 пожара в страната през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Пожарните екипи са реагирали на 94 сигнала за произшествия, няма пострадали и загинали граждани, съобщи БТА.

С материални щети са възникнали 16 пожара, от които осем - в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 45 пожара.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 17 - при оказване на техническа помощ.

Пожарните екипи са получили девет лъжливи повиквания за изминалото денонощие.