Западни издания коментират обявеното от Тръмп преу...

НА ЖИВО: Заседание на 52-ото Народно събрание

Йотова връчва мандата на "Прогресивна България"

Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

Днес от 17.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 52-рото Народно събрание – „Прогресивна България". Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

В съответствие с Конституцията президентът проведе на 5 май консултации с представители на парламентарните групи в новоизбраното Народно събрание, преди да възложи сформирането на редовен кабинет. 

"Имам уверението на "Прогресивна България", че ще дойдат с изпълнен мандат. Надявам се, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден - 8 май и следващата седмица то ще заработи", каза Йотова след консултациите във вторник. Най-вероятно тя ще даде папката на своя предшественик Румен Радев. 

На 5 май държавният глава проведе срещи с представители на 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание: "Прогресивна България", ГЕРБ, ДПС, ДБ, ПП и "Възраждане".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

