Западни издания коментират обявеното от Тръмп преу...

"Прогресивна България" няма да сваля охраната на Пеевски, но му взе кабинета

Весела Бачева

Делян Пеевски напусна залата след декларацията на "Прогресивна България". Снимка: Йордан Симeонов

"Прогресивна България" няма да сваля охраната от НСО на лидера на ДПС Делян Пеевски, но са му взели големия кабинет 222А в Народното събрание.

"Няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава охраната на застрашени лица. Няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори доскоро тези двамата да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Докато мнозинството на ПБ управлява държавата, решенията ще се взимат от легитимните органи, а ние ще направим така, че те да изпълняват задълженията си с морала и почтеността, които законът им вменява. Народното събрание не сваля охраната на когото и да е било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения", каза Антон Кутев в декларация от името на групата.

Антон Кутев от "Прогресивна България" Снимка: Йордан Симеонов

За свалянето на охраната на Пеевски настояват ПП и ДБ от месеци. Имат и предложение НСО вече да пази само председателя на парламента, а не и редовите депутати.

Групата на Румен Радев обаче е отнела кабинет 222А от Пеевски, който го ползваше през последните няколко парламента. Вече ще е музей или читалня, която да "напомня на кметове и чиновници, че превивайки гръбнак пред силните на днешния ден има опасност да изгубят утрешния".

222А е един от най-големите в сградата на Народното събрание. В него лидерът на ДПС беше направил и "Музей на сглобката" - снимки на него и лидерите на ПП и ДБ от времето на управлението им с ГЕРБ. Водеше поддръжници на ДПС от страната на посещения в "музея". Кутев обясни, че залата вече "никога няма да се ползва за лъскане на личното его на надценили се партийни величия".

По-рано ПБ не подкрепиха в дневния ред да влезе създаване на комисия, която да провери имуществото на Пеевски по предложение на "Демократична България". Гласуваха "въздържал се" и при гласуването, и при прегласуването, макар че от ДБ ги призоваха да преосмислят решението си.

От групата на ПБ отсъстват двама, като единият е лично Радев.

Делян Пеевски напусна залата след декларацията на "Прогресивна България".
