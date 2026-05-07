50 поста в 14 държавни органа чакат за попълване от парламента

50 позиции в 14 държавни органа чакат да бъдат попълнени от Народното събрание. Справката изчете председателката Михаела Доцова, както се прави в началото на всяка нова сесия. Сред тях са и Висшия съдебен съвет, където магистратите са с изтекли мандати от години.

Някои от позициите са по предложенията на председателите на комисиите или институциите, други - на Министерския съвет, трети - квота на парламента. Повечето се избират с обикновено мнозинство, така че би било лесно от "Прогресивна България" да попълнят дупките със свои предложения.

Органи с изтекъл мандат:

- главен инспектор и десет инспектори към инспектората във ВСС

- 11 членове на съдийската и прокурорската колегия във ВСС

- 3 членове за Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол

- 4 членове на Комисията за публичен контрол над регистрирани одитори по предложение на председателя

- председател на КОНПИ, зам-председател и трима членове

- председател на ИССИ

- член на СЕМ

- член на КЕВР

Органи с предсрочно прекратен мандат:

- член на Фискалния съвет

Органи с изтичащ мандат през настоящата сесия на парламента:

- зам.-председател на КФН

- член на КФН

Органи, които Народното събрание трябва да избере според настоящото законодателство:

- председатели на ДАНС, ДАР и ДАТО по предложение на Министерския съвет

Неконституирани органи:

- председател и шестима членове за Националния съвет за българите, живеещи извън Република България