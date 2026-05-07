Първи скандал между ПБ и опозицията - кой има думата за правилника на парламента

Първи скандал между "Прогресивна България" и опозицията се разиграва в парламента - кой има думата за правилника на парламента. Според хората на Румен Радев - основно те самите като мнозинство, според опозицията - по този въпрос трябва всички да са равни.

По правило в началото на всеки нов парламент се избира временна комисия, която да преработи Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Досега практиката беше комисията да се попълва на паритетен принцип - по двама представители на всяка парламентарна група, а не пропорционално на големината на групите както е в постоянните комисии. Сега обаче от "Прогресивна България" предлагат комисията да се състои от 16 души: девет от ПБ, трима от ГЕРБ и по един от останалите групи, т.е. те да имат мнозинство и там.

Петър Петров от "Възраждане" предложи да се върне старата практика по да има по двама депутати от група. "Дали правилникът ще бъде приет и какви ще бъдат неговите разпоредби ще реши пленарната зала, но считам, че поне във временната комисия би следвало на паритетен принцип от всяка група да бъдат излъчени по двама представители. Неслучайно в предходните събрания законодателят е възприел този подход и предлагам да не го изоставяте", каза Петров.

Шефът на групата на ПБ Петър Витанов обясни, че просто опитват да пренесат "електоралните нагласи във всяка една комисия без никакво значение какъв е нейният вид и характер". Така било до 41-ото народно събрание. Колегата му Антон Кутев пък откри "хитрост" в предложението и увери, че групата му ще предложи "демократични правила".

"Няма как да искате - не е логично и правилно, вие, в ролята си на опозиция, да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това, убеден съм, да държите отговорни нас, управляващите, за това как работи то. Видяхме как работят вашите събрания, сега идва ред да покажем как работи нашето", каза Кутев.

С тези си думи той изнерви опозицията. Първо Йордан Иванов от ДБ му обърна внимание, че не може да говори за "наше Народно събрание", Петър Петров разчете заявка, че мнозинството ще се налага за всички комисии, Мирослав Иванов от ПП видя налагане на силата на мнозинството.

"Няма такова нещо като вашето Народно събрание. Вие имате право сутрин преди заседанието, ако искате, да си разхождате кучето около Народното събрание, обаче в момента, в който влезете в събранието, цялата тази арогантност и нагон за безконтролна власт трябва да го оставите някъде другаде", каза съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. И призова ПБ да не говорят като "дърти комунисти". Колегата му Йордан Иванов поиска и извинение от Кутев, но не го получи.