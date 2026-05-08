Чрез открити уроци и работилници преподавателите показаха постигнатите резултати по НП „Иновации в действие“

С ентусиазъм и вълнение ОУ „Любен Каравелов“ в Бургас посрещна своите партньори по Национална програма „Иновации в действие“ – ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ Велико Търново, ОУ „Георги Бенковски“ Бургас и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Асеново. "Мобилността се проведе в периода 15 – 17 април 2026 г., като целта беше обмен на добри иновативни практики и представяне на постигнатите резултати по иновативния проект на нашето училище", съобщи директорът Ивайло Бинев.

Откриването на програмата започна с презентиране на училищната иновация, след което всяко едно от училищата представи своя опит в областта. Във втория ден от визитата бяха проведени открити уроци и иновативни работилници. Първите открити уроци се проведоха от г-жа Гергана Георгиева и г-жа Пламена Цинова. В часовете по „Детска научна лаборатория“ третокласниците се превърнаха в истински изследователи на най-съвършената машина – човешкото тяло. Чрез интердисциплинарен подход децата съчетаха знания по природни науки с решаване на приложни математически задачи, свързани с човешкия организъм.

Учениците сами изработиха реалистични макети на сърце, мозък и бял дроб, за да разберат нагледно как функционират тези жизненоважни органи. Урокът събуди огромно любопитство и доказа, че науката и математиката са най-вълнуващи, когато се учат заедно чрез практика и творчество.

Представян бе и интерактивен урок по история в навечерието на 150 години от Априлското въстание. Гост-лектор бе Станимир Баев – историк и заместник – директор на ПМГ Бургас, който представи малко известни и любопитни факти за апостолите. Събитието беше наситено с нова информация, която провокира интерес и активност у учениците. Учителят по история Анелия Вичева допълни урока с интерактивни образователни игри, чрез които провери и затвърди знанията на участниците. Учениците показаха отлична подготовка, ентусиазъм и уважение към героите на въстанието. Всички участници бяха отличени с грамоти, книги и книгоразделители – символична награда и стимул за по-нататъшно задълбочено изучаване на историята.

Иновативната обиколка продължи с посещение на работилници, в които активно участие взеха гостите. Те се включиха в експериментите и демонстрираха своя опит при работа с VR очила, микроскоп, таблет Айнщаийн.

Преподавателите Ивелина Славова и Васка Чакърова представиха различни начини за работа с уредите. Учениците поднесоха променяща цвета си ръчно изработена роза от хартия - символичен жест, който съчетаваше научното знание с емоция и признателност.

В третия ден от посещението гостите бяха посрещнати с малка музикална програма, чрез която учениците показаха своите умения в областта на музикалното изкуство. След това бе проведен интерактивен урок „Паметта, сглобена с ръце“, който съчета знания по литература и умения от часовете по технологии и предприемачество. Чрез работни листи и анкети, работа с географска карта, учениците представиха важни факти от живота на Иван Вазов, след което изработиха макет на родната му къща в град Сопот.

Визитата завърши с връчване на грамоти и с пожелания за бъдещи съвместни дейности и обмяна на добри практики. Специален гост по НП „Иновации в действие “ бе експертът по «Обществени науки, гражданско образование и религии» от РУО Бургас Веселка Тодорова.

Обменът на идеи и добри практики продължи в периода 22-24 април във Велико Търново. Домакините от ОУ „Патриарх Евтимий“ посрещнаха бургаските си колеги от ОУ „Любен Каравелов“ с фолклорна програма, подготвена от ученици в начален етап. В посещението участие взеха г-жа Ваня Стоева – заместник – директор по учебна дейност в прогимназиален етап, г-жа Валентина Атанасова – учител по математика и ИТ, г-жа Ивелина Славова – старши учител по природни науки, г-жа Васка Чакърова – старши учител по Биология и ЗО и география и икономика, г-жа Росица Стефанова – старши учител по математика, г-жа Благовеста Панкова – учител по български език и литература и двама ученици от пети клас.

Първият открит урок „Да защитим природата и историческата памет в нашия град“ се проведе в парк „Дружба“. Ученици от клуб „Млад химик“ съчетаха по интересен начин знанията по биология, химия, история и цивилизации, човекът и природата. Урокът завърши с подреждане на пъзели и откриване на исторически забележителности в парка. През втория ден бе проведен открит урок сред природата, който се превърна в лаборатория на открито. Учениците изследваха проби от водите на р. Янтра, които сами бяха взели. Те извършиха измервания на температурата, прозрачността и други свойства на водата. В третия ден от визитата училището домакин връчи на колегите си от Бургас сертификати за участие.

„Заедно дискутирахме впечатления от наблюдаваните уроци, а преди раздяла посадихме „Дърво на дружбата“ в двора на училището. Благодарим на всички колеги и ученици, които се включиха и направиха тези дни специални. Заедно доказваме, че училището може да бъде желано място за учениците и за развитие на техния потенциал“, коментира директорът на ОУ „Любен Каравелов“ Ивайло Бинев.