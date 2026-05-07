Над 3000 стоки с лого на защитени марки са иззети при проверка на автобус на АМ „Марица“

Пътни полицаи иззеха стоки на защитени марки при проверка на автобус на автомагистрала "Марица“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Около 2:00 часа в сряда на 95-и километър на автомагистрала “Тракия“ униформените служители са спрели за проверка автобус „Мерцедес“. Товарната кола е била управлявана от 46-годишен водач с турско гражданство. В багажното отделение са намерени 3119 текстилни изделия и чанти с лого и надпис на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя. Артикулите са предадени с протокол по започналото разследване, пише БТА.

Последният подобен случай, при който при проверка на магистрала "Марица" на територията на област Хасково бяха иззети стоки на защитени марки, е от средата на март т.г. Тогава при огледа на автобус с румънски туристи, шофиран отново от турски гражданин, в багажите на петима от пасажерите бяха открити общо 450 артикула, за които няма разрешения от правопритежателя.