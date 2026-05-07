ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор с отнета книжка и пиян подкара камион без т...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22799591 www.24chasa.bg

Над 3000 стоки с лого на защитени марки са иззети при проверка на автобус на АМ „Марица“

1028
АМ "Марица" СНИМКА: Google Street View

Пътни полицаи иззеха стоки на защитени марки при проверка на автобус на автомагистрала "Марица“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Около 2:00 часа в сряда на 95-и километър на автомагистрала “Тракия“ униформените служители са спрели за проверка автобус „Мерцедес“. Товарната кола е била управлявана от 46-годишен водач с турско гражданство. В багажното отделение са намерени 3119 текстилни изделия и чанти с лого и надпис на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя. Артикулите са предадени с протокол по започналото разследване, пише БТА.

Последният подобен случай, при който при проверка на магистрала "Марица" на територията на област Хасково бяха иззети стоки на защитени марки, е от средата на март т.г. Тогава при огледа на автобус с румънски туристи, шофиран отново от турски гражданин, в багажите на петима от пасажерите бяха открити общо 450 артикула, за които няма разрешения от правопритежателя.

АМ "Марица" СНИМКА: Google Street View

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на 52-ото Народно събрание