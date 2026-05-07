Мъж е в болница след междусъседски бой в село до Пловдив

Мъж е откаран в болница след междусъседска свада в пловдивското село Калековец, съобщиха от МВР.

Около 22 часа снощи дежурен патрул на Районното в Труд реагирал на сигнал за пострадал при сбиване.

Проверката на място установила, че при скарване помежду им местен жител нанесъл побой над свой по-възрастен съсед и счупил огледало на автомобила му. Пострадалият е транспортиран в пловдивска болница за оказване на спешна медицинска помощ. Нападателят е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест. По случая е образувано досъдебно производство.