ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор с отнета книжка и пиян подкара камион без т...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22799659 www.24chasa.bg

Моторист загина на място между Бачково и Нареченски бани, ударил челно камион

24 часа Пловдив онлайн

2516
Катастрофа с мотор Снимка: Архив

Момче на 15 г. и мъж на 51 г. са с опасност за живота след инциденти в Пловдив

Моторист на 32 г. е издъхнал на място при катастрофа между Бачково и Нареченски бани, съобщиха от полицията. 

Около 16,30 ч. вчера, при все още неизяснени обстоятелства, мотоциклет "Ямаха" навлязъл частично в лентата за насрещно движение. Двуколесното превозно средство се ударило в тежкотоварен камион с 52-годишен водач. 

Това е третата тежка катастрофа в Пловдивско в рамките на няколко часа вчера. Както "24 часа" вече писа, около 14 ч. възрастен шофьор отне предимството и блъсна 15-годишно момче с електрическа тротинетка на кръстовището между бул. "Македония" и ул. "Кукуш". Към 18,30 ч. пък на бул. "Васил Априлов", при пресечката с ул. "Янко Сакъзов", 51-годишен мъж с мотопед се блъснал в електрически стълб. И двамата пострадали са с опасност за живота. 

Всички местопроизшествия са запазени, извършени са огледи. Образувани са досъдебни производства.

Катастрофа с мотор Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на 52-ото Народно събрание