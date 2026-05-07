22-годишен е задържан след опит за грабеж и побой в Радомир, а други двама се издирват

Мъж на 22 години е задържан, а полицията издирва още двама предполагаеми участници в нападение над 38-годишен жител на Радомир, извършено в района на градския парк, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Инцидентът е станал в сряда, около 21:30 ч. По данни на пострадалия трима мъже са му нанесли побой в опит да му отнемат вещи, но без успех, пише БТА.

След подадения сигнал мъжът е откаран в местния филиал за спешна помощ, а по-късно - и в Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник. При прегледите са установени различни травматични увреждания.

При предприетите оперативно-издирвателни действия служители от Районното управление в Радомир са задържали 22-годишен местен жител, заподозрян за участие в нападението. Продължава издирването на останалите двама радомирци - на 19 и 21 години.

По случая е образувано досъдебно производство. Уведомена е прокуратурата, а разследването продължава.

През март полицията в Перник задържа криминално проявен мъж за побой над 15-годишно момче.