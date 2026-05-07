ПП: На Радев май му е неудобно, когато се говори за охраната на Пеевски

"Румен Радев, който винаги говори от името на всички, днес липсваше. Имам чувството, че му е неудобно да бъде в залата, когато се поставя този въпрос. Тук е времето да заяви подкрепя ли това, което днес Антон Кутев каза в Народното събрание. Как да разчитаме думите на Димитър Стоянов - един от най-близките на Радев, в Свиленград, че ще подкрепят такъв законопроект и създаване на комисия?".

Това коментира в парламента депутатът от "Продължаваме промяната" Велислав Величков, след като по-рано днес от "Прогресивна България" на Румен Радев заявиха, че няма да подкрепят законопроекта за сваляне на охраната на редови депутати. По този начин от ПП и ДБ искат да лишат лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски от гардовете им от НСО. Самият Румен Радев днес не е на работа. Решението си ПБ обявиха в декларация от името на групата. По-рано днес те не подкрепиха и предложение на ДБ за създаване на временна комисия, която да провери за несъответствия имуществото на Пеевски.

Хората на Радев разгневиха и опозицията в лицето на ДБ, ПП и "Възраждане" първо с решението си да имат мнозинство в комисията за преработка на правилника на парламента, вместо да я структурират както досега - на паритетен принцип с по двама представители от всяка група без значение от числеността ѝ. Това не би имало значение за финалните решения за правилника, тъй като те се вземат в залата, където ПБ имат мнозинство. Опозицията обаче разчете в това налагане на силата на мнозинството. След това и Антон Кутев - говорител на групата на Радев, обяви, че това е "тяхното Народно събрание", заради което от ДБ дори му поискаха извинение, което така и не получиха.