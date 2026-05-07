Водач на тротинетка е с опасност за живота след удар с такси в Стара Загора

Водач на електрическа тротинетка е настанен в болница с опасност за живота след катастрофа в Стара Загора. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

На 6 май около 00.10ч., в гр. Стара Загора по ул."Христо Ботев" е настъпило пътнотранспортно произшествие. По първоначална информация същото е между индивидуално електрическо превозно средство /електрическа тротинетка/ без регистрационна табела, управлявано от 27-годишен мъж и таксиметров лек автомобил "Тойота" управляван от 23-годишен мъж. Пострадал е водачът на индивидуалното електрическо превозно средство, който е настанен в болница с опасност за живота.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство - отчетени са отрицателни резултати. В сектор "Пътна полиция" е образувано досъдебно производство по чл.343, ал.1, б. "б" от НК под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.