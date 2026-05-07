Андрей Гюров сравни министрите си със спартанци, които не се огънали под стрелите

Благодаря ви, че не се скрихте зад унизителното оправдание "за два месеца толкова", а работихте и влязохте в калта на решенията, назовахте виновниците по име и без страх. Това каза служебният премиер Андрей Гюров на министрите си преди последното им заседание.

Успяхме да нарушим омертата в съдебната система. Видяхме как въздуха се размести, каза още той.

Надявам се, че проверките ще обхванат не само двата месеца на служебното правителство, но и 20-годишният модел на зависимост, каза още той.

В този кратък период не бяхме просто наблюдатели, а се движихме от принципа на Сенека, че смисълът не е в продължителността, а в достойнството на изминатия път.

Не беше лесно и бяхме атакувани от всички страни, но това можеше да се очаква от институции, които са овладявани с години. Знаете историята за Леонид и тристата спартанци, когато чул че стрелите на персите ще ще скрият слънцето, казал чудесно - тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте и не се прибрахте, каза още той.

Животът е като пиеса не е важното колко е дълга, а как е изиграна, каза той.