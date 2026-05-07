ДБ ще гласуват против кабинета "Радев", в ПП искат първо да видят имената

"Демократична България" ще гласуват против правителството на Румен Радев, докато някои в "Продължаваме промяната" искат първо да чуят имената.

"Вие видяхте ли състава на кабинета? Аз още не съм, трябва да го видя. Мен лично ме питате - интересува ме изключително много кой ще е предложения за министър на правосъдието. За мен това е най-важният въпрос и най-подходящия за длъжността е Иван Демерджиев, но за съжаление той си иска друго министерство. Това е възлов въпрос, също за икономиката и енергетиката. Всички тези неща трябва да се видят и да се обсъдят в нашата парламентарна група", отговори Велислав Величков от "Промяната" дали ще подкрепи кабинета.

"Ние няма да участваме в това правителство и сме опозиция, затова ще гласуваме против", твърд беше съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев малко по-късно.

От "Възраждане" пък отново заявиха, че те биха подкрепили само свое правителство.

Днес в 17 часа президентът Илияна Йотова ще връчи първия мандат на "Прогресивна България". Очаква се да го върнат изпълнен веднага, а още утре в парламента да бъде гласуван новият кабинет.