Забравен куфар блокира центъра на Бургас

Забравен куфар на спирка на градския транспорт вдигна на крак полицията в центъра на Бургас. Районът около бул. „Иван Вазов" тази сутрин беше отцепен, след като е подаден сигнал за съмнителен багаж, оставен без надзор, съобщи БНТ.

Куфарът се намира на автобусна спирка на булеварда, а заради ситуацията движението в района е ограничено. Временно е спряно преминаването на автобуси от градския транспорт, както и на автомобили в периметъра около мястото.

На място има засилено полицейско присъствие, екипи на пожарната и Спешна помощ. Районът е обезопасен, а достъпът на граждани е ограничен. На място пристигнаха и сапьори, които се очаква да извършат контролиран взрив на съмнителния куфар.

Движението е отцепено от кръстовището на ул. „Цар Петър" в посока бул. „Иван Вазов", а полицията призовава гражданите да избягват района до приключване на проверката.

Към момента не е ясно на кого принадлежи куфарът и какво има в него. Очаква се след действията на специализираните екипи районът да бъде отворен и движението постепенно възстановено.