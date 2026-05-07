Младеж намушка с нож в корема свой опонент във велинградско село

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама братя са задържани заради спречкване, завършило с намушкване. Случката се разиграла във велинградското село Света Петка., съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Двама братя на 25 и 20 години от същото село се скарали със свой 40-годишен съселянин. Свадата бързо прераснала в сбиване, при което единият от братята намушкал с нож в областта на корема своя опонент.

Пострадалият бил транспортиран до велинградската болница и настанен там за лечение. На мястото пристигнали екипи на РУ-Велинград.

Нападателите са задържани в ареста за срок от 24 часа, води се досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.