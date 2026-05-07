Изграждат две нови улици и паркинг със 105 места във Велико Търново

Две улици и обществен паркинг със 105 места се изграждат край новата детска градина „Болярчета" в кв. „Картала", съобщи кметът на община Велико Търново инж. Даниел Панов във фейсбук. Отсечките са трасирани, полага се пътното легло, заедно с основата на паркинга. Подходите към детската градина ще са два – от ул. „Александър Бурмов" и от ул. „Алеко Константинов".

По новата транспортна схема край „Болярчета" е планиран и обществен транспорт. До септември 2026 година, когато градината ще посрещне първите деца, обслужващата инфраструктура ще бъде завършена.

Паралелно с това се проектира втори обществен паркинг в съседство на детската градина със 120 паркоместа, заедно с паркова зона и спортни площадки, за които се очаква финансиране по Националната инвестиционна програма за общините