Шофьор с отнета книжка и пиян подкара камион без табели

47-годишен водач от пазарджишкото село Овчеполци стана рекордьор по извършени нарушения и престъпления само за минути. На улица в съседното село Пищигово той бил спрян за проверка. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.

Той уточни, че униформените установили, че мъжът управлява товарен автомобил „Нисан" с отнета шофьорска книжка, возилото било без регистрационни табели, а алкохолната проба отчела показания над 1.2 промила. Спрямо него е образувано бързо производство.

Още четирима, почерпени с алкохол водачи, са засечени от екипите на полицията през изминалото денонощие. По време на засилените проверки в областта били засечени мъж на 48 години от пазарджишкото село Синитово, 36-годишен от гр. Пловдив, 51-годишен жител на септемврийското село Карабунар и 58-годишен шофьор от гр. Септември.

Те били зад волана на автомобилите си под въздействието на алкохол. При един от тях дрегерът отчел 3.74 промила концентрация на алкохол в издишания въздух.