Пиян с тротинетка падна и се рани леко в троянско село

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на 31 години е пострадал при инцидент с електрическа тротинетка след употреба на алкохол в Троянско, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал около 20:30 ч. вчера в троянското с. Дебнево. Мъжът се е блъснал в бордюр и е паднал извън пътното платно при управление на индивидуално електрическо превозно средство.

След произшествието водачът е откаран за преглед в болница, откъдето след преглед е освободен за домашно лечение.

Пробата му за алкохол е извършена с техническо средство и е отчела 2,19 промила в издишания въздух. Съставен му е акт на нарушение на Закона за движение по пътищата.

Днес беше съобщено и за водач на електрическа тротинетка, настанен в болница, с опасност за живота, след катастрофа в Стара Загора.