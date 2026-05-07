Румен Радев не е на работа в парламента, защото събира Министерски съвет

Скоро правителството ще вземе решения за Делян Пеевски и охраната му, увери депутатът от ПБ Слави Василев

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев не е на работа в парламента днес, защото събира Министерски съвет. Това обясни депутатът от групата му Слави Василев.

"Г-н Радев има много важна работа - да събира, организира бъдещия състав на Министерския съвет. Цялата отговорност лежи на него. Затова той не е тук, но повярвайте ми, ние сме достатъчно на брой да вземем необходимите решения в духа на това, което бъдещият министър-председател иска за тази държава", обясни Василев.

Днес е първото заседание по същество на новото Народно събрание, след като миналата седмица депутатите положиха клетва в четвъртък. На наблюдателни избиратели обаче им направи впечатление, че Радев не присъства. В дневния ред беше предвидено изслушване на служебния финансов министър Георги Клисурски и съставяне на временна комисия за преработка на правилника на парламента.

В 17 часа днес президентът Илияна Йотова ще връчи мандата на ПБ за съставяне на правителство. Очаква се да го получи лично Радев като кандидат за министър-председател и да го върне изпълнен веднага.

"Виждам, че в социалните медии се разгаря новината, че сме подкрепили Пеевски, отказвайки гласуването на временната комисия, предложена от г-н Божанов. В стремежа си да изпълним със съдържание Народното събрание взехме решение да не подкрепим тази комисия, защото тя по същество е една говорилня. Там не може да се вземат абсолютно никакви решения нито за имущественото състояние на г-н Пеевски, нито за неговата охрана. Знаем като бъдещи управляващи, че Министерският съвет много бързо ще вземе решенията по отношение на г-н Пеевски, охраната му и всичко, което касае интересите на обществото за тази митична фигура", обясни Василев защо по-рано днес ПБ не подкрепиха в дневния ред да влезе създаване на временна комисия за проверка на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски. Обявиха и че няма да гласуват закони за сваляне на охраната на конкретни лица - предложение на ПП и ДБ НСО да не пази редови депутати, с което да бъдат свалени гардовете на Пеевски и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.