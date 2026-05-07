ГЕРБ няма да подкрепят кабинета "Радев"

Очаква се утре в пленарна зала да влезе процедурата по избор на структура и персонален състав на Министерския съвет, което е добре. Нашата позиция, е, че колкото се може по-скоро България трябва да има титулярно, политическо правителство с дълъг хоризонт. По този повод - каква ще е нашата позиция? Това гласуване ще определя ролята на всяка политическа сила. В този смисъл ние няма как да подкрепим този кабинет.

Това заяви Томислав Дончев, бивш вицепремиер и министър на иновациите и растежа от ГЕРБ в парламентарните кулоари.

По думите му самото гласуване ще е индикатор затова кой каква роля ще играе, а ГЕРБ ще играят ролята на опозиция. "И моля да не се правят интерпретации, спекулации с начина, по който гласувахме за избор на председател на Народното събрание, защото от десетилетия позицията, е, че първата политическа сила, за да има стабилност, за да има предвидимост, заслужава да има председател на Народното събрание", заяви той.

По отношение на гласувания на ГЕРБ, които съвпадали с гласувания на други политически сили Тома Биков даде да се разбере, че нито търсят, нито имат уговорка, с която и да е формация в този парламент.

"Ние ще имаме нашата позиция, която ще бъде изцяло водена изцяло от мотивацията да спазваме желанията на нашите избиратели и нашата програма и нищо извън това", коментира той.

"От десетилетия имаме системна позиция, че всякакви временни, анкетни комисии в Народното събрание нямат особено висока добавена стойност. Не бива парламентът или комисии в него да се превръщат в опит за паралелно правосъдие", включи се Дончев по отношение на гласуването им "против" създаването на комисия, която да се занимае с несъответствията в доходите и имуществото на Делян Пеевски.

Той е убеден, че в момента държавата има нужда от бюджет, от финален опит да се приемат всички реформи по плана за възстановяване. Това трябвало да е приоритет на парламента сега.

"Данъците категорично не трябва да бъдат променяни. Както съм казвал и друг път, има огромен потенциал за свиване на неефективни държавни разходи. Държавата трябва да се вгледа и да види къде държавната машина харчи много пари, а ефектът е малък. В никакъв случай не говорим за ограничаване на социални плащания, това е недопустимо", категоричен бе Дончев.