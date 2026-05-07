ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как евакуират хора от кораба "Хондиус", стюа...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22800572 www.24chasa.bg

МВР: България демонстрира решителност в борбата срещу незаконните лекарства

984
Властите в България са разбили тайно съоръжение за производство на анаболни стероиди и са конфискували милиони погрешно маркирани хапчета, ампули и инжекционни форми. СНИМКА: Интерпол

България демонстрира непоколебима решителност в борбата срещу незаконните лекарства, заяви началникът на Дирекция "Международно сътрудничество" в МВР Бисер Вучков, предаде БТА. По-рано днес Интерпол съобщи, че българските власти са разкрили таен завод за производство на медикаменти в рамките на мащабна операция.

Международната организация на криминалната полиция заяви, че в хода на операция "Пангея XVIII" са били задържани около 270 лица на територията на 90 страни и са били разбити 66 престъпни групи. Иззети са били и над 6 милиона незаконни лекарства на стойност 15,5 милиона долара, пише в прессъобщение на Интерпол.

Българските власти конфискуваха милиони неправилно етикетирани хапчета, ампули и инжекционни препарати от таен завод за производство на лекарства, добавя Интерпол.

"Чрез трайното си участие в операция "Пангея"... България демонстрира непоколебима решителност в борбата срещу незаконните лекарства, разбиването на престъпни мрежи и защитата на общественото здраве", заяви Вучков, цитиран от пресцентъра Интерпол. "Резултатите подчертават силата на координираните действия за прекъсването на незаконното производство, трафика и онлайн дистрибуцията по целия свят", добави Вучков.

Значителни количества незаконни фармацевтични продукти бяха иззети и при операции на територията на Австралия, Ирландия и Нова Зеландия.

Властите в България са разбили тайно съоръжение за производство на анаболни стероиди и са конфискували милиони погрешно маркирани хапчета, ампули и инжекционни форми. СНИМКА: Интерпол

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на 52-ото Народно събрание