МВР: България демонстрира решителност в борбата срещу незаконните лекарства

България демонстрира непоколебима решителност в борбата срещу незаконните лекарства, заяви началникът на Дирекция "Международно сътрудничество" в МВР Бисер Вучков, предаде БТА. По-рано днес Интерпол съобщи, че българските власти са разкрили таен завод за производство на медикаменти в рамките на мащабна операция.

Международната организация на криминалната полиция заяви, че в хода на операция "Пангея XVIII" са били задържани около 270 лица на територията на 90 страни и са били разбити 66 престъпни групи. Иззети са били и над 6 милиона незаконни лекарства на стойност 15,5 милиона долара, пише в прессъобщение на Интерпол.

Българските власти конфискуваха милиони неправилно етикетирани хапчета, ампули и инжекционни препарати от таен завод за производство на лекарства, добавя Интерпол.

"Чрез трайното си участие в операция "Пангея"... България демонстрира непоколебима решителност в борбата срещу незаконните лекарства, разбиването на престъпни мрежи и защитата на общественото здраве", заяви Вучков, цитиран от пресцентъра Интерпол. "Резултатите подчертават силата на координираните действия за прекъсването на незаконното производство, трафика и онлайн дистрибуцията по целия свят", добави Вучков.

Значителни количества незаконни фармацевтични продукти бяха иззети и при операции на територията на Австралия, Ирландия и Нова Зеландия.