Повдигнаха по-тежко обвинение за убийството на полицейската съпруга в Първомай - с особена жестокост (Видео)

Ивелин Цветанов бил с депресивно разстройство в ареста, не му давали хапчетата по предписаната схема

Прокуратурата е повдигнала ново, по-тежко обвинение на 22-годишния Ивелин Цветанов за убийството на полицейската съпруга Димитрина Грозева в Първомай - предумишлено и с особена жестокост. Това стана ясно в Пловдивския апелативен съд, пред който Цветанов направи неуспешен опит да излезе на свобода.

Според обвинението той имал кратка връзка с дъщерята с дъщерята на Грозева Йоана, понесъл тежко раздялата и заплашвал момичето. В ранните часове на 18 август м. г., когато съпругът на Димитрина Здравко Грозев бил дежурен в Районното, Цветанов влязъл в дома им. Димитрина се събудила, отворила входната врата и той я пробол във врата. Тялото й било открито от сина й, а в това време Цветанов избягал и се опитал да прикрие следите си.

Той обичал да играе с еърсофт оръжия и се оплака, че прокуратурата вади този факт от контекста. "Това е просто спорт. А обвинението третира и един мой разговор, в който става дума за личното ми самоубийство, като заплаха за насилие", каза Цветанов пред апелативните магистрати. Баща му Севдалин Цветанов пък подчерта, че синът му е с депресивно разстройство и трябва да пие медикаментите си по определена схема, което не се случва в ареста. И добави, че е наел квартира в Пловдив и ако синът му бъде пуснат под домашен арест, лично ще го контролира.

Съставът обаче не се съгласи да промени мярката за неотклонение. "Нямате извинителен мотив за свършеното, а това ви прави личност с плашеща степен на обществена опасност", обърна се към Цветанов съдията докладчик Милена Рангелова.

Съставът го остави в ареста с определение, което не подлежи на обжалване.