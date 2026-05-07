ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как евакуират хора от кораба "Хондиус", стюа...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22800720 www.24chasa.bg

Повдигнаха по-тежко обвинение за убийството на полицейската съпруга в Първомай - с особена жестокост (Видео)

Ваня Драганова

[email protected]

2496
Ивелин Цветанов направи неуспешен опит да излезе на свобода. Снимка: Ваня Драганова

Ивелин Цветанов бил с депресивно разстройство в ареста, не му давали хапчетата по предписаната схема

Прокуратурата е повдигнала ново, по-тежко обвинение на 22-годишния Ивелин Цветанов за убийството на полицейската съпруга Димитрина Грозева в Първомай - предумишлено и с особена жестокост. Това стана ясно в Пловдивския апелативен съд, пред който Цветанов направи неуспешен опит да излезе на свобода.

Според обвинението той имал кратка връзка с дъщерята с дъщерята на Грозева Йоана, понесъл тежко раздялата и заплашвал момичето. В ранните часове на 18 август м. г., когато съпругът на Димитрина Здравко Грозев бил дежурен в Районното, Цветанов влязъл в дома им. Димитрина се събудила, отворила входната врата и той я пробол във врата. Тялото й било открито от сина й, а в това време Цветанов избягал и се опитал да прикрие следите си.  

Той обичал да играе с еърсофт оръжия и се оплака, че прокуратурата вади този факт от контекста. "Това е просто спорт. А обвинението третира и един мой разговор, в който става дума за личното ми самоубийство, като заплаха за насилие", каза Цветанов пред апелативните магистрати. Баща му Севдалин Цветанов пък подчерта, че синът му е с депресивно разстройство и трябва да пие медикаментите си по определена схема, което не се случва в ареста. И добави, че е наел квартира в Пловдив и ако синът му бъде пуснат под домашен арест, лично ще го контролира.

Съставът обаче не се съгласи да промени мярката за неотклонение. "Нямате извинителен мотив за свършеното, а това ви прави личност с плашеща степен на обществена опасност", обърна се към Цветанов съдията докладчик Милена Рангелова. 

Съставът го остави в ареста с определение, което не подлежи на обжалване. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ивелин Цветанов направи неуспешен опит да излезе на свобода.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на 52-ото Народно събрание