Клипът с Волен Сидеров: колко много е твърде много...

С възстановка на знаково събитие от преди 140 г. във Велико Търново откриват пл. "Журналист"

Дима Максимова

Официалното откриват площад "Журналист" във Велико Търново на 11 май. Пространството, което беше именувано в края на януари, се намира пред Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" под Царевец. Денят е и патронен празник на училището - единственото у нас, в което се изучава журналистика в среден курс.

Церемонията, на която е поканена и президентът Илияна Йотова, включва актьорска възстановка на създаването на първата телеграфна агенция у нас във Велико Търново през 1886 г. .На 16 октомври преди 140 г. Иван Стоянович изпраща телеграма, поставила основите на информационната журналистика и Българската телеграфна агенция. Събитието ще бъде представено на фона на арт инсталацията "Бюрото на журналиста", изработена от Община Велико Търново по идея на Великотърновското дружество към Съюза на българските журналисти и ще бъде символ на площада. 

За церемонията специално пристига делегация от Южна Корея, съставена от управляващите Корейската асоциация на журналистите. Делегацията ще води председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова.

