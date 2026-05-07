ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Около 40 пътници от круизния кораб, засегнат от ха...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22800909 www.24chasa.bg

Министерството на правосъдието публикува отчет за дейността си по време на служебното правителство

1192
Министерство на правосъдието

Министерството на правосъдието публикува отчет за дейността си по време на служебното правителство в периода 19 февруари – 7 май 2026 г.

Служебното правителство си постави два приоритета в сектор „Правосъдие“ за краткия си мандат, които бяха изпълнени:

  1. Използване на всички легални средства и институционални механизми с цел възстановяване на законността при управлението на прокуратурата и решаване на тежката криза на правовата държава, предизвикана от незаконното заемане на поста на и.ф. главен прокурор, водещо до подкопаване на общественото и професионалното доверие в правосъдието, делегитимиране на институцията прокуратура и състояние на правна несигурност заради непризнаването от множество съдебни състави на ръководителя на държавното обвинение;
  2. Изработване на стратегическа рамка за упражняване на конституционното правомощие на министъра на правосъдието да предлага на Висшия съдебен съвет кандидати за ръководни длъжности в съдебната власт, като средство за последователно и предсказуемо участие на изпълнителната власт в кадровите процеси на съдебната система, съчетаващо обществения интерес от публичност, прозрачност и състезателност с гаранциите за съдебна независимост.

С отчета можете да се запознаете ТУК

Министерство на правосъдието
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)