Клипът с Волен Сидеров: колко много е твърде много...

Синдикален експерт: Заплатите в област Добрич изостават с 30%

Дияна Райнова

Борислав Борисов

Регионалните различия при заплатите и издръжката за живот се задълбочават, съобщава експертът Борислав Борисов от Регионалния съвет на КНСБ – Добрич.

„В област Добрич средната брутна работна заплата към края на 2025 г. е около 1006 евро, при 1369 евро средно за страната, което представлява изоставане от приблизително 30%. Още по-неблагоприятна е картината в частния сектор, където средното възнаграждение е около 902 евро, докато в публичния сектор достига 1220 евро. Областта заема едва 21-во място от общо 28 области в страната по ниво на заплащане", уточнява Борисов.

Според експертите, основните причини за това изоставане не са свързани с висока безработица – тя се движи около 4–5%, което се счита за нормално ниво, а с липсата на достатъчно инвестиции и ограниченото развитие на производства с висока добавена стойност.

