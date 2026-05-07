Литовката не помни как е намушкала 4-ма във Варна, искала да се самоубие преди месеци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

47-годишната литовска гражданка Арина Илинайте, обвинена за нападението с нож срещу четирима души пред супермаркет във Варна, остава в ареста, реши състав на варненския окръжен съд.

По време на съдебното заседание жената заяви, че не помни как е нападнала хората. Тя призна, че преди инцидента е изпила голямо количество алкохол и изрази съжаление за случилото се.

Защитата поиска по-лека мярка за неотклонение, като адвокатът на Илинайте обясни пред съда, че тя е била лекувана в Литва от биполярно разстройство. До момента, тя прекара срока на задържането си в

психиатрия, тъй като е била в неадекватно състояние.

От прокуратурата настояха обвиняемата да бъде настанена за психиатрично изследване за срок от 30 дни. Това становище беше подкрепено и от присъстващия в съдебната зала психиатър.

Съдът постанови Арина Илинайте да бъде настанена за изследване в психиатричното отделение към болницата на затвора в Ловеч.

Самата обвиняема също заяви, че иска да бъде лекувана. Пред магистратите тя разказа, че е останала без работа и без средства, а преди няколко месеца дори е имала мисли за самоубийство.

Определението на съда подлежи на обжалване.