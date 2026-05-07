Учител по музика повали на земята шестокласник, събул си обувките в час

Учител по музика е проявил агресия и е повалил на земята шестокласник. Случката се разиграла в средата на март по време на час по музика в Трето ОУ "Д. Талев" в Благоевград. Ученикът си събул обувките и след направена забележка от преподавателя Веселин Колев, качил краката си на чина с думите: "Виж, че краката ми не миришат". Това вбесило учителя и той се нахвърлил върху момчето. Опитал да го изведе от стаята, като го вдигнал от стола, но и двамата паднали на земята.

От ръководството на училището осъдиха действията на колегата си и ще го накажат. Досега той не е имал никакви провинения. Родителите на детето пък са подали сигнали до РУО, Агенция "Закрила на детето" и полицията.