Управителят на транспортна болница във Варна стана депутат на Радев и се отказа да съди здравната каса

Административният съд във Варна прекрати дело на „МБАЛ Варна" ЕООД срещу Националната здравноосигурителна каса, след като управителят на лечебното заведение д-р Георги Илиев оттегли иска. Решението идва малко след като Илиев стана кандидат за народен представител от „Прогресивна България".

Делото беше образувано по искова молба на болницата срещу НЗОК. От лечебното заведение твърдяха, че касата неправомерно отказва да заплати реално извършена, отчетена и приета без възражения медицинска дейност за периода от август до ноември 2025 г.

Искът беше за близо 290 хил. евро. Болницата претендираше 282 784,99 евро главница, както и 7 280,46 евро мораторна лихва за периода от 1 януари до 9 март 2026 г., заедно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, припомнят от пресцентъра на институцията.

С молба до съда, подписана от управителя Георги Илиев, (преди изборите на 19 април) лечебното заведение официално заявява, че оттегля депозираната искова молба. Искането е направено на основание член от гражданския процесуален кодекс. След оттеглянето на иска Административният съд – Варна е прекратил производството по делото.

До момента няма публично обяснение защо ръководството на болницата се отказва от претенцията си към НЗОК, след като първоначално твърдеше, че средствата са дължими за реално извършена медицинска дейност.