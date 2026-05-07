Околийски: Стартира патронажна грижа за бременни и деца под 2 години по домовете

Цветелина Стефанова

Министър Михаил Околийски СНИМКА: МЗ

В началото на мандата ми обещах повече внимание за политиките за детско и майчино здраве. Днес се реши да стартира национална програма за патронажна грижа за бременни жени и деца до 2-годишна възраст. По този начин ще може специалисти, медицински сестри да оказват грижа в домовете на младите семейства. 

Това каза здравният министър Михаил Околийски след заседанието на Министерския съвет.

Първоначално ресурсът ще бъде 1 млн. евро годишно. Това ще позволи ранното диагностициране на потенциални проблеми в развитието, за да има ефективна интервенция. 

Друго решение от днес е приемане на основната програма за ваксинна профилактика за деца за сезонен грип - от 6 месеца до 7 години за всички деца, а до 17 години - за деца с хронични заболявания. Към момента се предвижда обхват на програмата 17% за децата до седем години и около 10 хил. деца с хронични заболявания.

Така децата няма да разболяват техните баби и дядовци и родители, които да не влизат в лечебни заведения, да не ползват болнични и излишни ресурси. Така това се превръща и в антикорупционна мярка.

