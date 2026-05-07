Обновиха паметник-костница в Павликени за големите чествания на 150 г. от Априлското въстание

Чакат президента Йотова в Бяла черква

Паметникът-костница на участници в Априлското въстание, живели в Павликени в парк „Кирил Ракаров", беше почистен по инициатива на Община Павликени. Надписите са възстановени, а камъкът – хидрофобизиран, за да бъде съхранен във времето.

На 8 май от 18 ч. там ще започнат големите чествания за 150 години от избухването на Априлското въстание в Павликенския край.

На 9 май в село Мусина са предвидени няколко прояви. От 11 ч. на площад „Поп Харитон" ще се проведе детска рисувателница и конкурс на тема „Априлско въстание". В 11,30 ч. в църквата „Св. Параскева" ще бъде отслужена панихида и ще бъде поставен черепът на Ангел Д. Рачевски, Че той принадлежи на въстаника от селото потвърди уникална ДНК експертиза, а местните с дарителска кампания събраха средства за реставрацията и изграждането на специална хранителница, в която да бъде положен. Вечерта от 19,30 ч. на същия площад ще се състои тържествено честване, свързано с излизането на четата на поп Харитон и Бачо Киро от Мусина. Празникът ще завърши със заря и концерт на Поли Паскова.

Три повода съвпадат при честванията на 10 май в Бяла черква – 150 години от излизането на четата на Бачо Киро и поп Харитон, 50 години град Бяла черква и 50 години от създаването на Исторически музей – Бяла черква. За юбилеите трябва да пристигне президентът Илияна Йотова.

От 17,30 ч. в Историческия музей ще бъдат открити изложбите „Априлско въстание в Първи Търновски революционен окръг" на Регионален исторически музей – Ловеч и „50 години Бяла черква – град и 50 години Исторически музей". От 18 ч. на площад „11-ти май" ще се проведе тържествено честване с възстановка на събитията. Проявите включват и традиционното поклонение в местността „Черничките", факелно шествие, заря.