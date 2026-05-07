Топ състезатели от 6 държави пристигат в Русе за Международния турнир „Младост"

Русе посреща над 400 млади атлети от шест държави в Европа, които ще участват в Международния турнир „Младост" по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години. Състезанието ще се проведе на 9 май на Градския стадион и в него ще се включат състезатели от България, Турция, Украйна, Молдова, Сърбия и Румъния. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе. 

България се представя с над 350 атлети от 45 клуба от цялата страна, а чуждестранните гости са над 70. Спортистите ще се надпреварват в 23 дисциплини. Русенци се включат с 20 състезатели от Спортния лекоатлетически клуб „Дунав". Сред тях са Йова Петрова, която след двегодишно отсъствие отново ще покаже умения в овчарския скок; Филип Айзнер – бягане на 1500 м; Михаела Михайлова – копие; Теодор Маринов – диск и др.

Състезателният ден започва в 13:30 часа, а финалните дисциплини и официалните награждавания ще продължат до 19:00 часа. На пистата излизат някои от най-добрите млади представители на шестте държави, защото турнирът е ключова възможност за покриване на нормативи за две престижни първенства - Европейско първенство U18 – Риети, Италия (16–19 юли), и Световен шампионат U20 – Юджийн, Орегон, САЩ (5–9 август). Освен медали, за най-добрите три резултата при юношите и девойките са предвидени и парични премии в евро.

Турнирът се организира от СЛАК „Дунав" – Русе, в партньорство с Община Русе и Българската федерация лека атлетика.

