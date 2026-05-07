Емил Дечев: Спрени са 4 сайта за продажба на фалшиви лекарства

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ГДБОП спря работата на четири сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международната операция „Пангея 18". Експертите на дирекция „Киберпрестъпност" участваха в мащабна онлайн проверка, проведена едновременно в 90 държави между 10-23 март.

Това съобщи министърът на вътрешните работи Емил Дечев след заседанието на Министерския съвет.

При съвместните действия е прекъсната дейността на общо около 5700 уебсайта, страници в социални мрежи, канали и автоматизирани ботове, свързани с престъпници, използвани за маркетинг и продажба на незаконни лекарства.

По данни на Интерпол са иззети близо 6,5 милиона дози фалшиви или непроверени лекарства. Стойността на конфискуваните медикаменти надхвърля 15,5 милиона долара. Арестувани са близо 270 души в тази международна акция. Неутрализирани са 66 престъпни групи, занимавали се с производство и разпространение на непроверени и нискокачествени медицински продукти.

Сред най-сериозните случаи е открита нелегална фабрика за производство на лекарства в България, в която са открити и иззети милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти.

Дечев потвърди, че миналата седмица междуведомствената комисия за охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски е провела заседание. Служители на МВР вече не са част от охраната на Пеевски, съобщи преди дни "Извън ефир". Досега той беше пазен не само от НСО, а и от служителите на специализирания отряд за борба с тероризма.