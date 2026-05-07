Пенчо Милков провери напредъка по ремонта на физкултурния салон в ОУ „Олимпи Панов"

Кметът на община Русе Пенчо Милков извърши проверка на място на дейностите по основния ремонт на физкултурния салон в ОУ „Олимпи Панов". Проектът се реализира по национална програма на МОН за изграждане на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища. Той е с осигурено финансиране в размер на 306 775 евро и съфинансиране от Община Русе в размер на 57 387 евро. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

По време на проверката, на която присъства и началникът на общинския отдел „Образование" Сашо Щерев, беше отчетен напредък по изпълнението на проекта, като до момента са реализирани значителна част от предвидените строително-ремонтни дейности и съпътстващите проектни и подготвителни етапи. Предприети са и първоначални мерки за укрепване на конструкцията, с цел осигуряване на дългосрочна устойчивост на сградата.

В момента се извършва обновяване на покривната конструкция, подобряване на отводняването, подмяна на компрометирани елементи по фасадата и настилката, както и подобряване на условията в прилежащите помещения. Включени са и мерки за повишаване на енергийната ефективност, естествената осветеност и вентилацията на сградата.

„Този ремонт ще осигури модерна, безопасна и функционална среда за спорт на учениците и е важна стъпка към подобряване на условията в училището. Обновяването на образователната инфраструктура остава сред основните ни приоритети", заяви кметът Пенчо Милков.

Директорът на учебното заведение Вергилия Грънчарова подчерта, че физкултурният салон не е обновяван повече от 30 години, като цялостната му рехабилитация ще осигури значително по-добри възможности за провеждане на учебните занятия по физическо възпитание и за извънкласни дейности.

След приключване на ремонта се предвиждат допълнителни стъпки за подобряване на енергийната ефективност на сградата, включително възможности за използване на възобновяеми енергийни източници.

Крайният срок за приключване на строително-ремонтните дейности е 30 август т.г.