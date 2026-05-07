До края на годината свършва ремонтът на старческия дом в Пловдив, хората нямат търпение да се завърнат

Сградата не е обновявана повече от 40 години

Жилищната част е боядисана, има нова настилка, дограмата е сменена и баните са ремонтирани

Обновлението на старческия дом "Свети Василий Велики" в Пловдив върви с пълна пара и се очаква да посрещне обитателите си до края на годината.

Ремонтът започна през юни 2025-а, а инвестицията е на стойност 14 млн. лв., осигурени по плана за възстановяване. До месец цялата жилищна част в комплекса трябва да е готова, тъй като е приоритетна за строителите.

Срокът за ремонта по план беше 2 г., но ще е готов по-рано

Сградата не е била ремонтирана повече от 40 г. Той е вторият по големина общински дом за възрастни хора в България и в него живеят около 200 души.

Към момента около 70 възрастни са преместени в Белодробната болница, която се намира на края на града. Там те си съжителстват с бежанци от Украйна. Останалите са настанени при свои близки или са на квартира.

"Нямат търпение да се върнат, всеки ден ме питат кога ще е готов домът. Преди дни кметът Костадин Димитров ги посети и им каза, че до юни жилищната част ще е готова и ще се завърнат тук", каза пред "24 часа" директорката на дома Нина Христева. По думите възрастните задавали всеки ден въпроси как ще стане преместването им. Стаите са боядисани и с нова дограма. СНИМКА: МАЯ ВАКРИЛОВА

Това е единственият дом в България, който има единични стаи, а другите са двойни,

допълни Нина Христева. И разказа, че пенсионерите не се чувствали добре на преместеното място. Там всички били на един етаж, макар че са снабдени с всичко необходимо.

"Има социални работници, които се грижат всеки ден за тях, идва психолог, могат да излизат и в градината, но всички искат да си бъдат тук. Трудно ми е да им обяснявам, че ремонтът изисква време и не става толкова бързо", разказва Христева.

Някои пенсионери дори се притеснявали, че няма да дочакат завръщането в обновения дом.

Ремонтът обхваща цялостното обновяване и обзавеждане на сградата. Тя е 8-етажна, като 6 от тях са жилищни и предназначени за настаняване на обитателите.

"Подменили сме напълно инсталациите - ВиК и електрическата. Правят се нови шпакловки, монтират се нови дограми, както и топлоизолация. Сградата вече е санирана. Предвижда се изграждане на окачени тавани в различните помещения", обясни техническият ръководител на проекта Петър Петров.

Преди ремонта пространството беше силно компрометирано

Вътре имаше сериозни поражения от влагата и напукани мазилки, а сградата отвън се лющеше. Сега вече стаите, където ще живеят възрастните, са готови. Измазано е, има нова настилка и дограмата по всички стаи е сменена. Баните също са ремонтирани, остава само да се монтират вратите. В жилищната част освен стаи има и голямо помещение за занимания по интереси, беседи и тържества.

Медицинският център, който е на партерния етаж в сградата, разполага с лекарски и зъболекарски кабинет и стая за рехабилитация. Има топла връзка между медицинския център и централната сграда. Към него ще функционира и физкултурен салон, както и фитнес зона, предназначена за рехабилитационни дейности. Той също се обновява изцяло, като към момента ремонтът е доста напреднал. Прави се и вертикалната планировка по външното пространство - изграждат се алеи и зони за отдих с беседки. Ще бъде направен и кът с уреди за физкултура. СНИМКА: МАЯ ВАКРИЛОВА

В сградата има и голяма столова,

където също ще се извършат ремонтни дейности, включващи нова вентилация, окачени тавани, шпакловка и боядисване. Дневната зона със столовата ще служи като основно място за хранене на обитателите, но ремонтът там ще започне, след като този по жилищната част приключи.

На покрива е изградена фотоволтаична система, която ще осигурява електрическа енергия за нуждите на сградата.

"Строителните дейности по жилищната част трябва да приключат до месец, за да може да започне оборудването, а след това ние ще продължим ремонта и по останалите части на сградата", допълни техническият ръководител Петър Петров. По думите му възрастните хора могат да се преместят, след като е готова тази част, но според Нина Христева това няма да е възможно.

"Обществената поръчка за оборудването е обявена,

но още не е избран изпълнител, а и има документална част, която трябва да се оправи. Другото, което е, няма да е удобно. Те са възрастни, ще им е интересно как върви ремонтът и ще обикалят по етажите. Може да се спънат и да паднат. Не е подходящо да живеят на строителна площадка", обясни Нина Христева.

За жилищната част са предвидени близо 200 легла, включително 32 медицински, над 130 гардероба, почти 200 нощни шкафчета и телевизори. Стаите ще бъдат оборудвани още с бюра, столове и кухненски модули. Ще бъдат осигурени и електроуреди като перални, фурни, съдомиялни и хладилници.

В общите пространства ще има нови маси, дивани, кресла и библиотечни модули, както и техника за социални дейности - компютри, телевизори и зали за тихи игри. Столовата ще разполага с близо 200 места, а кухнята ще бъде оборудвана с професионална техника, включително индустриални печки, хладилни съоръжения и специализирани машини за обработка на храна.

Предвиждат се също кушетки, специализирано оборудване и обособени помещения за рехабилитация и грижа. Освен това ще бъде внедрено видеонаблюдение и система за повикване във всяка стая. Обществената поръчка за оборудването е на стойност 675 932 хил. евро.