Вижте какво реши служебното правителство днес

Вижте какви решения взе служебното правителство днес:

Утвърдено е споразумение между България и Нидерландия за обмена и взаимната защита на класифицирана информация

Министерският съвет на Република България прие Решение, с което утвърждава Споразумение между Република България и Кралство Нидерландия за обмена и взаимната защита на класифицирана информация, подписано на 19 март 2026 г. в София. Настоящото Споразумение е изготвено на базата на одобрен проект с РМС № 27 от 02 юли 2025 г.

Споразумението между двете страни ще спомогне за задълбочаване на отношенията между двете страни, особено в областите, налагащи обмен на класифицирана информация - превенция за терористични действия, киберпрестъпления и други интернационални заплахи.

В Споразумението са дефинирани основните понятия, използвани в текста, посочени са компетентните органи по сигурността на класифицираната информация, отговорни за спазването на Споразумението, нивата на класификация за сигурност, както и условията за достъп до такъв вид информация. Регламентирани са основните принципи за сигурност и начините за сътрудничество между двете държави. Уредени са сключването и изпълнението на класифицирани договори. Включени са разпоредби относно пренос, размножаване, превод и унищожаване на класифицирана информация, процедурите за извършване на международни посещения, както и действията при нарушаване на мерките за сигурност на класифицирана информация.

Предвидено е Споразумението да се сключи за неопределен срок от време.

Министерският съвет прие решение за изплащане

на 22 716,09 евро по две решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 22 716,09 евро, представляващи обезщетения в изпълнение на две решения на Европейския съд по правата на човека срещу България, постановени на 18.1L2025 г. и 17.02.2026 г.

Жалбата „Станев и БХК срещу България" е подадена от г-н Калоян Станев и БХК. Първото оплакване е по член 10 от Конвенцията (свобода на изразяването на мнение) и касае отказ за предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) на Прокуратурата на Република България. Второто оплакване е по член 6 § 1 от Конвенцията (право на справедлив съдебен процес) и касае участието на основание чл. 16, ал. 1 от АПК на прокурор в производството пред ВАС относно отказа за предоставяне на достъп до информация, по което самата Прокуратура е ответник. ЕСПЧ посочва, че обсъждайки основно кой е приложимият ред за предоставяне на търсената информация, националните власти не са предоставили никакви мотиви по същество, които да обосновават отказа. Съдът намира, че намесата не е била необходима в едно демократично общество" и е налице нарушение на член 10 от Конвенцията. Оплакването по член 6 § 1 от Конвенцията Съдът приема за явно необосновано. Съдът присъжда обезщетение от 1000 евро за неимуществени вреди и 2000 евро за разходи и разноски.

Поради сходния предмет на оплакванията по три дела Съдът е решил да ги разгледа съвместно и да постанови едно общо решение по жалбата „Костова и други срещу България". И трите жалби се отнасят до твърдения на жалбоподателите за неефективно разследване поради това, че властите не са разгледали своевременно жалбите им за нападенията спрямо тях от частни лица, което е довело до изтичане на законоустановените давностни срокове и до невъзможност да бъдат подведени под отговорност извършителите. ЕСПЧ решава да разгледа оплакванията на жалбоподателите единствено по член 3 от Конвенцията. Съдът присъжда за неимуществени вреди по 5 000 евро на първата и третата жалбоподателка и 3 500 евро на втория жалбоподател. Съдът присъжда 5 012,29 евро за разходи и разноски и 48,50 евро за ДДС на първата жалбоподателка и 1 155,3 евро за разноски на втория жалбоподател.

За ратификация е предложен Договорът за създаване на Европейския механизъм за стабилност и на Споразумението за изменението му

Правителството одобри Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и на Споразумението за изменението му.

След приемането на Решението на Съвета на Европейския съюз от 8 юли 2025 г. относно приемането на еврото от България на 1 януари 2026 г., към страната ни беше отправена покана за членство в ЕМС, съгласно чл. 44 от Договора за създаване на ЕМС и за присъединяване към Споразумението за изменението му.

В изпълнение на РМС № 618 от 3 септември 2025 г. Министерството на финансите изпрати писмо-заявление, с което заяви членството на страната ни в ЕМС. На заседание на 11 декември 2025 г. Управителният съвет на ЕМС прие единодушно решение, с което официално одобри подаденото заявление за членство на България.

С днешното решение Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност, Споразумението за изменение на Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност и съпътстващите ги актове, отразяващи промените, произтичащи от присъединяването на България.

Европейският механизъм за стабилност е създаден през 2012 г. от държавите- членки на еврозоната с цел осигуряване на финансова стабилност в рамките на валутния съюз. ЕМС е една от основните институции, които предоставят допълнителна степен на защита на държавите членки, като допринася за общата стабилност на еврозоната.

Предоставени са 4,6 млн. евро на Столична община за покриване на разходи за охраната на „Метрополитен - София"

Със свое решение правителството одобри финансиране в размер на 4,6 млн. евро на Столична община. Средствата са за покриване на разходи за полицейската охрана на „Метрополитен - София" за периода 1 януари - 30 април 2026 г., което е стратегически обект за националната сигурност.

След влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. предоставянето на средствата ще бъде одобрено по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Министерският съвет прие решение за откриване на Постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж

Министерският съвет прие решение за откриване на Постоянно представителство на Република България към Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) в Париж, Френската република.

Обособяването на самостоятелно задгранично представителство ще доведе до по-силно позициониране и по-голяма видимост на Република България в организацията, осигурявайки й необходимата политическа тежест и влияние за защита на националните приоритети в широкия спектър от сфери на ЮНЕСКО. Това ще позволи внимание да бъде обърнато на съхранението на българското културно наследство (материално и нематериално), на опазването на историческата памет и символите на националната идентичност, както и пряко участие в процесите на вземане на важни за организацията и страната ни решения.

С решението се създават условия за засилено институционално присъствие на страната в рамките на организацията, включително участие в процесите на вземане на решения, реализиране на международни инициативи и утвърждаване на българския принос към опазването на световното културно и природно наследство.

Правителството се разпореди с имоти

Две сгради на ул. „Беляковско шосе" № ЗВ в гр. Велико Търново, които са част от имот - публична държавна собственост, стават частна държавна собственост. Решението е на Министерския съвет, като е него се дава съгласие и за тяхното премахване. Частта от имота е в управление на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работи. Сградите са в лошо състояние, не се ползват по предназначение и са изгубили качеството на имот - публична държавна собственост. На тяхно място се предвижда изграждането на нова сграда - Ситуационен оперативен център за координация, управление и намеса при възникване на мащабна извънредна ситуация по поречието на река Дунав - град Велико Търново. Тя ще бъде построена с финансиране по проект „Рационализиране на трансграничното сътрудничество: Съвместен подход към устойчивостта на бедствия" по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България. В рамките на реализацията на дейностите по изграждането на центъра са планирани и необходимите финансови средства за премахване на съществуващите сега две сгради.

С друго решение на правителството Община Сливен получава собствеността върху имот - частна държавна собственост на ул. „Старо ямболско шосе" в гр. Сливен. Той представлява терен със сгради в него и ще бъде използван за изграждане на парк с детски и спортни площадки, зона за кучета, места за отдих на открито и паркинг. Общината ще трябва да прехвърли имота на държавата, ако не реализира предвиденото до пет години от придобиването му.

Министерството на икономиката и индустрията получи за управление част от имот - публична държавна собственост за дейности, свързани с ръководството на кризисни ситуации. Частта от имота се намира на ул. „Милин камък" № 2 в град Луковит и представлява част от дворно място, сграда и стая.

С решение на правителството Община Варна получава безвъзмездно правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, които представляват терен и сграда в него на бул. „Христо Смирненски" в град Варна. Имотите се прехвърлят в собственост на общината за изграждане на общинска транспортна инфраструктура на различни нива (пътни възли) при пресичане на бул. „Христо Смирненски" с бул. „Владислав Варненчик" и бул. „Сливница" в града. При нереализиране на общинския обект до 5 години от придобиването на имотите община Варна ще трябва да ги прехвърли на държавата.

Поради отпаднала необходимост правителството отнема от Министерството на земеделието и храните правото на управление върху имоти - публична държавна собственост и ги обяви за частна държавна собственост. Управлението на имотите се предоставя на областния управител на област Ямбол. Те се намират в град Ямбол, ул. „Преслав" № 271 и включват два поземлени имота с обща площ 12 531 кв. м и построените в тях сгради, както и офис, намиращ се в двуетажна административна сграда, на същия адрес.

Правителството обявява имот - публична държавна собственост за имот - частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на Община Плевен за изграждане на общинска инфраструктура - улица. Имотът, с площ 1120 кв. м, се намира в гр. Плевен. При нереализиране на предвиденото мероприятие до 5 години от придобиването на имота, общината ще трябва да го прехвърли на държавата. Областният управител на област Плевен ще трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които имотът се прехвърля на общината. Поради отпаднала необходимост управлението му се отнема от Национална компания „Железопътна инфраструктура".

Община Ковачевци безвъзмездно получава правото на собственост върху имот - частна държавна собственост. Имотът се намира в с. Сирищник и представлява терен с площ 960 кв. м заедно с построената в него триетажна административна сграда. Прехвърля се в собственост на Община Ковачевци за задоволяване на административни нужди във връзка с изпълнение на функциите на общинската администрация на Кметство - село Сирищник. При нереализиране на предвидените дейности в срок до 5 години от придобиването на имота, общината е длъжна да прехвърли собствеността върху него на държавата.

С решение на правителството Столична община получава имот - частна държавна собственост в град София, район „Средец", ул. „Дякон Игнатий" № 2, ет. 1. Той представлява самостоятелен обект в сграда, с площ 850,78 кв. м, на две нива, с предназначение за делова и административна дейност, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Имотът е необходим на общината за изграждане на културен център с обществено значение, тъй като район „Средец" и Столична община изпитват сериозна необходимост от осигуряване на подходящи сгради за общинските културни институции. Предвидено е областният управител на област София да сключи договор с кмета на Столична община за прехвърляне правото на собственост, а кметът да състави акт за публична общинска собственост за имота. При нереализиране на мероприятията до 5 години от придобиването на имота общината ще трябва да го прехвърли на държавата.

С решение на правителството се отчуждава имот - частна собственост, необходим за изграждането на Обект „Автомагистрала „Струма" Лот 3.2.2 - обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно, от км 396+137 до км 400+340 и етапна връзка", землище гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград. Имотът е с площ 1 371 кв. м. и се намира в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура". Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството взе решение да отнеме поради отпаднала нужда от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм - гр. Казанлък правото на управление върху имот - публична държавна собственост. Той се намира в гр. Казанлък и представлява самостоятелен обект в сграда с площ 256,12 кв. м и е предназначен за учебна дейност. Имотът се обявява за частна държавна собственост и преминава в управление на областния управител на Стара Загора.

Правителството одобри българската позиция за участие в неформална среща на високо равнище на министрите от Европейския съюз с ресор жилищна политика

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформална среща на високо равнище на министрите от Европейския съюз с ресор жилищна политика, която ще се състои на 11 и 12 май 2026 г. в Никозия, Република Кипър. Форумът се провежда под мотото „Разкриване на потенциала на жилищния сектор: улесняване, иновации и привличане на инвестиции", като участниците ще обменят своя опит и добри практики.

В рамките на срещата ще бъдат обсъдени намаляване на административните пречки и опростяване на процедурите с цел ускоряване на предлагането на жилища, както и мобилизирането на инвестиции за отключване на потенциала за жилищно строителство.

България подкрепя приоритетите на ЕС за ускоряване на жилищното строителство и привличане на публични и частни инвестиции. Страната ни работи за създаване на благоприятна нормативна и инвестиционна среда, насърчаване на цифровизацията в строителството и прилагане на интегриран подход при обновяването на сградния фонд. Изпълняват се редица програми и политики за енергийна ефективност и обновяване на сградния фонд, насочени към създаване на устойчиви, достъпни и енергийно ефективни жилищни условия. В процес на подготовка е и нова национална програма за енергийна ефективност за периода 2026-2029 г., която ще продължи усилията за модернизация на сградния фонд в цялата страна с финансиране от държавния бюджет. Ключов инструмент в тази политика е и подготвяният Национален план за саниране на сградите, който поставя ясни цели до 2030 г., 2040 г. и 2050 г. Важна роля ще има и Националният фонд за декарбонизация, който ще подпомага реализирането на инвестиции в по-голям мащаб.

България изготвя и Национална жилищна стратегия, която ще обедини съществуващите политики и ще предложи нови мерки за развитие на достъпно и социално жилищно строителство. Фокусът ще бъде върху подкрепата за уязвими групи, включително млади хора, семейства, студенти, възрастни граждани и лица в неравностойно положение.

Страната ни е сред страните в ЕС, преминаващи към цифрова трансформация на строителния сектор. До 2030 г. се цели въвеждането на електронни услуги с цел оптимизиране на инвестиционния процес. В изпълнение на стратегията се реализира пилотен проект за внедряване на CIM/BIМ, който ще подпомогне интеграцията на дигитални модели в проектирането и строителството, улеснявайки взаимодействието между всички участници в процеса. Тези мерки са насочени към повишаване на ефективността, прозрачността и качеството на инвестиционния процес, както и към намаляване на административната тежест.

Държавата е предприела и мерки за намаляване на административните пречки и ускоряване на инвестиционните процеси. Планът за намаляване на административната тежест, приет през 2024 г., включва над 230 мерки, сред които дигитализация на услугите, служебно събиране на информация и съкращаване на сроковете за одобряване на инвестиционни проекти.

Спогодбата между Република България и Монголия за международни автомобилни превози на пътници и товари е изпратена за ратифициране от Народното събрание

Министерският съвет изпраща предложение до Народното събрание за ратифициране на Спогодбата между Република България и Монголия за международни автомобилни превози на пътници и товари.

Спогодбата има за цел да създаде правна рамка за осъществяване на автомобилни превози между двете държави, както и за транзитното преминаване през техните територии. До момента между България и Монголия не съществуваше двустранна нормативна уредба в тази област.

Документът урежда условията и реда за извършване на международни автомобилни превози, включително механизма за обмен на разрешителни между компетентните органи на двете страни. С неговото влизане в сила ще се създадат по-благоприятни условия за развитие на транспортните и търговско-икономическите отношения между България и Монголия.

Предвижда се създаването на Смесена комисия, която ще следи за прилагането на текстовете и ще разглежда възникнали въпроси, свързани с неговото изпълнение.

Приемането на Спогодбата ще допринесе за улесняване на международния автомобилен транспорт, подобряване на свързаността и насърчаване на икономическото сътрудничество между Европа и Азия.

Удължава се срокът за изплащане на еднократната компенсация по Програмата за финансова подкрепа за транспорт

Срокът за изплащане на еднократна компенсация по Програмата за финансова подкрепа на физически лица за транспорт се удължава до 31.12.2026 г., реши правителството.

Основната причина за промяната е продължаващият съдебен спор, свързан с определянето и събирането на средствата, които финансират програмата. Поради това към момента няма окончателна правна яснота относно част от постъпленията, което забавя изпълнението на плащанията. Предвижда се компенсациите да бъдат изплатени след приключване на съдебните производства и осигуряване на необходимите средства.

Актуализира се и обхватът на целевата група, с цел съобразяване с настъпили промени в социалния статус на част от първоначално включените лица.

Във връзка с въвеждането на еврото в България, размерът на компенсацията се актуализира от „до 300 лв." на „до 155 евро".

С измененията се гарантира продължаване на програмата при ясни правила, правна сигурност и без необходимост от допълнителни разходи от държавния бюджет.

Правителството одобри позицията на България

за 114-тата сесия на Международната конференция

на труда

Правителството одобри позицията и състава на националната тристранна делегация на България, която ще участва в 114-тата сесия на Международната конференция на труда (МКТ). Форумът ще се проведе в периода 1-12 юни 2026 г. в гр. Женева, Швейцария.

МКТ е един от трите основни органа на Международната организация на труда (МОТ). По време на нейната сесия ще бъдат поставени въпросите за достойния труд в платформената икономика и за създаване на нови стандарти на МОТ, адресиращи тази тема.

Делегатите ще обсъдят още равенството на половете в света на труда и социалния диалог. Ще бъде разгледано и изпълнението от държави - членки на Международната организация на труда, на ратифицирани от тях международни трудови конвенции.

България акцентира върху развитието на талантите в науката на заседание на Съвета на ЕС

България постави акцент върху значението на човешкия потенциал за развитието на научните изследвания и иновациите в Европейския съюз. Това стана ясно на неформалното видеоконферентно заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (част „Научни изследвания"), проведено на 31 март 2026 г., резултатите от което бяха одобрени днес от Министерския съвет.

В рамките на дискусията държавите членки подчертаха, че достъпът до таланти, тяхното задържане и развитието на привлекателни условия за научна кариера са ключови фактори за повишаване на конкурентоспособността на ЕС. Акцент бе поставен върху необходимостта от насърчаване на мобилността на изследователите, по-добро обвързване на образованието, науката и бизнеса, както и разработване на координирани европейски подходи за привличане на висококвалифицирани специалисти.

Страната ни бе представена от заместник-министъра на образованието и науката акад. Николай Витанов, който подчерта необходимостта от създаване на условия за развитие и реализация на научния потенциал, включително чрез по-добър достъп до финансиране и научна инфраструктура. Той постави фокус върху предизвикателствата, свързани с привличането и задържането на таланти в страни с по-ниски доходи, и посочи Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) в София като успешен пример за изграждане на международно конкурентна научна среда.

Европейската комисия подчерта значението на общоевропейски подход за развитие на човешкия капитал в науката, включително чрез подобряване на условията за иновативни компании, по-добра координация на инструментите за финансиране и мерки за привличане на таланти.

Държавите членки изразиха подкрепа за засилване на сътрудничеството в рамките на Европейското научноизследователско пространство, с фокус върху изграждането на свързани иновационни екосистеми и намаляване на различията в научния и иновационния капацитет в ЕС.

Министерският съвет одобри позицията за заседанието на Съвета по образование, младеж , култура и спорт на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което ще се проведе на 11 и 12 май 2026 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

Министрите, отговорни за младежта, ще обменят мнения по темата „Осигуряване на ориентираност към младежта в политиките на ЕС и на национално равнище" и ще приемат Резолюция относно преразглеждането на работния план на Стратегията на ЕС за младежта за периода 2025 - 2027 г. и Резолюция относно резултатите от 11-ия цикъл на Диалога на ЕС по въпросите на младежта.

Предвижда се министрите на образованието да приемат частичен общ подход по Регламента за Програмата „Еразъм+" за периода 2028 - 2034 г. и Заключения на Съвета относно учителите в ерата на изкуствения интелект. По време на заседанието ще обменят мнения по темата „Основни умения и Европейското образователно пространство: изграждане на мостове за бъдещето". България ще сподели визията си, че образованието и обучението притежават жизненоважна роля за насърчаването на растежа, иновациите и създаването на работни места и ще подчертае значението на интегрирания подход към развитието на основни, професионални и трансверсални умения. В рамките на планирания работен обяд министрите ще обсъдят изграждането на устойчиви образователни системи във времена на кризи.

Министрите с ресор спорт ще одобрят Заключения относно спортния туризъм като фактор, допринасящ за устойчивото развитие и ще обсъдят темата за психичното здраве в спорта: от индивидуална устойчивост към отговорност на системата.

Очаква се Съветът на министрите, отговорни за културата и аудиовизията, да приеме частичен общ подход по Регламента за Програма „AgoraEU". Министрите на културата ще обменят мнения на тема „Културния компас за Европа: Работен план на ЕС за културата 2027 - 2030".

Министерският съвет одобри финансиране за 56 проекта от Националния културен календар за национални прояви и чествания на събития и бележити дейци за 2026 г.

Министерският съвет одобри финансиране в размер на 3 096 779 евро за Министерството на културата за 2026 г. в условията на неприет държавен бюджет и до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., с цел финансиране на проектните предложения, включени в Националния културен календар, приет с Решение № 956 от 30 декември 2025 г. на Министерския съвет. С приетото решение се осигурява финансова подкрепа за 56 проекта, включени в Националния културен календар, които се реализират на територията на цялата страна.

Подкрепените инициативи включват дейности с ключово значение за съхраняването и развитието на националната културна идентичност, гарантиране на достъпа до култура и постигане на балансирано териториално развитие на културния живот в страната. Проектите се реализират от широк кръг организации - държавни и национални културни институти, общини, читалища и културни организации, като се насърчават партньорствата и съвместните инициативи.

Проектите, включени в Националния културен календар, са резултат от проведена открита, публична и конкурентна процедура, основана на ясни критерии за художествена стойност, обществена значимост, стратегическа обоснованост и капацитет за реализация.

Значителна част от събитията са с утвърдена традиция и устойчиво обществено признание, а други са свързани с отбелязването на кръгли годишнини на значими исторически събития и бележити дейци, което придава допълнителна образователна и обществена стойност на тяхното реализиране.

Част от проектите имат и ясно изразено международно участие, като допринасят за утвърждаването на положителния образ на Република България, развитието на културния обмен и изпълнението на ангажименти към международни културни мрежи и партньори.

Решението гарантира навременното провеждане на събитията, за които подготовката вече е в напреднал етап, като осигурява необходимата предвидимост за организаторите. Отлагането на финансирането би създало риск от невъзможност за реализиране на част от проявите или компрометиране на тяхното качество и обществен ефект.

Средствата се предоставят в съответствие с действащото национално и европейско законодателство, при спазване на принципите на прозрачност, ефективност и целесъобразност на публичните разходи.

Приетото решение е част от усилията на правителството за гарантиране на устойчивостта на културния сектор и за подкрепа на значими културни инициативи с национален и обществен принос.

Одобрена е позицията на Република България по дело на Съда на Европейския съюз

Правителството одобри позицията на Република България по съединени дела С-840/25, Penny Market и С-10/26, LIDL Magyarorszag пред Съда на Европейския съюз, образувани по преюдициални запитвания на юрисдикция в Унгария във връзка с подадени жалби за отмяна на решения за налагане на имуществени санкции в областта на защита на потребители.

С решението правителството дава и съгласие за встъпване в производството. Конституирането на Република България като страна по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съдът на Европейския съюз с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Одобрен е отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията

Одобрен е Отчетът за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност (Отчета, годишния план).

Отчетът за състоянието и годишният план включват анализ на състоянието на информационните ресурси в администрациите; данни, които се отнасят до хардуерните устройства, софтуера и информационните системи в администрациите, софтуерните лицензи и връзката им с информационния ресурс; регистрите в администрациите; хоризонталните и централизираните системи на електронното управление; споделените ресурси на електронното управление; електронните административни услуги. Очакваният резултат от приемането на акта е подобряване на прозрачността и отчетността на администрацията по изпълнение на задълженията в областта на електронното управление и развитието на информационните ресурси.

Одобрено е финансиране на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Министерският съвет на Република България прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер на 1 000 000 евро. Средствата са за въвеждане на национален модел за предоставяне на патронажни грижи в изпълнение на Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 и Плана за действие към Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 - 2030 г. за периода 2024 - 2026 г.

В рамките на Националната програма се реализира Приоритет 5, насочен към развитието на интегрирани услуги за деца с хронични заболявания. Основната цел е подобряване на достъпа до качествена грижа и превенция на усложненията чрез внедряване на ефективни здравно-социални мерки.

Развитието на националния модел за патронажна грижа е ключова стъпка към изграждането на интегрирана система за подкрепа на майчиното и детското здраве. Моделът се основава на проактивни и регулярни домашни посещения, насочени към бременни жени и семейства с деца до 2-годишна възраст. Основната му цел е не само проследяване на здравето, но и укрепване на родителския капацитет.

Министерският съвет прие Национална програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип

при деца, 2026-2030 г.

Основни цели на Националната програма са намаляване на заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа в детска възраст, чрез ваксинация и повишаване на информираността на населението и на медицинските специалисти за риска от сезонен грип и неговите усложнения в детска възраст, ваксинопрофилактика и начините за предпазване.

Целеви групи за безплатна имунизация по Националната програма са деца от 6- месечна възраст до 7 годишна възраст вкл. и деца с хронични заболявания от 6-месечна възраст до 17 годишна възраст вкл.

С реализацията на Националната програма се очаква да се постигне имунизационен обхват срещу сезонен грип на целевите групи от 17% ежегодно през програмния период.

Приета е Национална стратегия за борба е наркотиците

Министерският съвет на Република България прие Национална стратегия за борба е наркотиците (2026-2030 г.) Тя систематизира визията, принципите, стратегическите цели, дейностите, чиято реализация ще доведе до определяне политиката на държавата в областта с борбата с наркотиците. Планирана е като хоризонтална инициатива на 17 министерства и агенции, с водеща роля на Министерството на здравеопазването.

Националната стратегия за борба е наркотиците (2026-2030 г.) е изградена върху два основни стълба и три хоризонтални приоритета. Вертикалните области на действие се фокусират върху ограничаване на предлагането чрез засилени мерки за сигурност и намаляване на търсенето чрез програми за превенция, рехабилитация и намаляване на вредите.

Тези цели се подкрепят от три хоризонтални направления: активно сътрудничество на национално и международно ниво, инвестиции в научни изследвания и нови технологии за повишаване на експертния капацитет, както и постоянно усъвършенстване на нормативната уредба и управлението.

Като основен инструмент за практическото изпълнение на Стратегията е изготвен План за дейности към нея, съдържащ специфични дейности, индикатори, срокове и отговорни институции.

Одобрени са резултатите от участието на България в неформалната среща на министрите на туризма на ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от участие в неформалната среща на министрите на туризма на ЕС, проведена на 17 април 2026 г., гр. Никозия, Кипър, в рамките на Кипърското председателство на Съвета на ЕС.

Основен акцент в дискусиите беше разработването на Европейска стратегия за устойчив туризъм, структурирана около четири приоритета: конкурентоспособност. свързаност, справяне с дисбалансите и глобално позициониране. България подкрепи този подход, подчертавайки нуждата от координирани и дългосрочни решения на европейско ниво.

Страната ни открои значението на данните, дигитализацията, иновациите и развитието на уменията за повишаване на конкурентоспособността, както и ролята на транспортната свързаност за достъпа до по-слабо развити региони. Беше изразена подкрепа за общоевропейски мерки срещу регионалните дисбаланси чрез устойчиво управление и диверсификация на туристическите продукти.

Подчертано беше и значението на засиленото международно присъствие на ЕС чрез бранда „Дестинация Европа", както и необходимостта от ефективни механизми за управление на кризи.

Във втората сесия България акцентира върху подкрепата за МСГ1 в туризма чрез финансиране, развитие на човешкия капитал, цифров и зелен преход, включително чрез създаване на специална бюджетна линия за туризма в ЕС.

Удължава се срокът на изпълнение на Националната научна програма „Сигурност и отбрана"

Министерският съвет удължава с половин година срока на изпълнение на Националната научна програма „Сигурност и отбрана" до 31 декември 2026 г. Това ще помогне за изпълнението на всички заложени дейности, без да се изисква допълнително финансиране.

Националната научна програма в областта на сигурността и отбраната има за цел да подкрепи развитието на държавата чрез провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания, както и чрез насърчаване на сътрудничеството между научни и образователни организации, включително и участие в национални и европейски проекти.

По програмата се извършва научноизследователска, научно-приложна и приложна дейност в направленията „Сигурност", „Киберсигурност и киберотбрана" и „Отбрана и защита на населението при бедствия и аварии". Голяма част от заложените цели вече са изпълнени, като се отчита значително надвишаване на първоначално заложените индикатори. Съществен дял от научните публикации по програмата са индексирани в международни научни бази данни като „Scopus" и „Web of Science".

С днешното правителствено решение се дава възможност заложените дейности да бъдат изцяло финализирани.

ШЕЛ прехвърля 25% от правата си в „Блок 1-26 Хан Тервел" на ОМВ Петром

„ШЕЛ ЕКСПЛОРЕЙШЪН ЕНД ПРОДЪКШЪН (96) Б.В." прехвърля 25 на сто от правата и задълженията си по разрешението за проучване на нефт и газ в площ „Блок 1-26 Хан Тервел" на „ОМВ Петром Е&П България СРЛ" - Румъния. След частичното прехвърляне разпределението на дяловете по разрешението е: ШЕЛ - 75%; ОМВ - 25%.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

„Блок 1-26 Хан Тервел" е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в дълбоко Черно море. Договорът за проучване на територията е в сила от декември 2025 г.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за частичното прехвърляне на правата и задълженията по разрешението.

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на енергийните министри на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика", част „Енергетика", което ще се проведе в периода 12 - 13 май 2026 г. в град Никозия, Кипър.

Дискусиите по време на неформалното заседание ще бъдат посветени на пакета от мерки за справяне със скока на цените на вносните изкопаеми горива, произтичащи от кризата в Близкия изток, известен като AccelerateEU, и съхранението на електрическа енергия като основа за отключване на по-чисто и по-устойчиво енергийно бъдеще. Планиран е и работен обяд на тема „Бъдещето на енергийната сигурност в ЕС: ролята на природния газ след 2030 г.".

С одобрената българска позиция по инициативата AccelerateEU се отбелязва, че ефективната координация между Европейската комисия и държавите членки следва да се основава на прагматичен и ориентиран към резултати подход. Сред краткосрочните приоритети на ЕС е необходима по-тясна координация в сектора на природния газ, включително при запълването на газохранилищата и агрегирането на търсенето, с цел ограничаване на ценовите колебания и гарантиране на сигурността на доставките. България подчертава и значението на европейската подкрепа за националните мерки, както и предоставянето на по-голяма гъвкавост в прилагането на Схемата за търговия с емисии. По темата за съхранението на електрическа енергия позицията акцентира върху нуждата от развитие на интелигентни мрежи, дигитализация и инвестиции в балансиращи системи, които да подпомогнат енергийния преход. Във връзка с предмета на дискусия на работния обяд с българската позиция се подчертава, че природният газ ще запази ключова роля в енергийния микс на ЕС в средносрочен план, като е необходим балансиран регулаторен подход и устойчиво финансиране на стратегическата енергийна инфраструктура.

Министерският съвет предоставя на „Мини Марица Изток" ЕАД имоти - публична държавна собственост като принадлежност към обекта на концесията

В качеството си на концесионер по договор за добив на въглища от „Източномаришки въглищен басейн", „Мини Марица-изток" ЕАД ще получи три имота – публична държавна собственост като принадлежност към обекта на концесията. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Имотите попадат в концесионната площ и се намират в землището на с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора. Предоставянето им е необходимо за осигуряване на безпрепятственото изпълнение на дейностите по концесионния договор, свързани с разширяване на въгледобива в находището. Със своето искане дружеството е обосновало нуждата от включване на имотите като принадлежност към концесията за нормалното развитие на производствените дейности.

С настоящото решение се дава възможност и правно основание на концесионера – „Мини Марица Изток" ЕАД, да извършва дейности, свързани с концесията, в рамките на предоставените имоти.

Отчуждават се части от имоти за изграждане на технологична площадка и пътен достъп до обект „Преносен газопровод от Пиперево до Перник"

С решение на правителството се отчуждават части от имоти - частна собственост, за изграждане на технологична площадка на станция за очистване на газопровода „Пиперево 2" и кранов възел „Пиперево", както и на път за достъп до обекта. Те се намират в землищата на селата Блатино и Пиперево в община Дупница и са част от проект „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България".

Средствата за обезщетяване на собствениците на засегнатите части от имоти се осигуряват от „Булгартрансгаз" ЕАД. Решението може да се обжалва пред ВАС по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

С друго решение на правителството се отчуждават части от имоти - частна собственост за изграждане на технологична площадка на автоматична газорегулираща станция „Радомир" и на обслужващ път на обект „Преносен газопровод от Пиперево до Перник". Те попадат в землището на гр. Радомир и са част от проект „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България". Средствата за обезщетяване на собствениците на засегнатите части от имоти се осигуряват от „Булгартрансгаз" ЕАД. Решението може да се обжалва пред ВАС по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Одобрени са промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс и предлага на Народното събрание да го приеме.

Със законопроекта се предлага въвеждането в българското законодателство на директиви на Европейския съюз. Основна цел на предложенията е противодействие на укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане и усъвършенстване на правилата за прозрачност в данъчната област чрез подобряване на административното сътрудничество между държавите членки.

В съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2023/2226 проектът предлага правила за осъществяването на автоматичен обмен на информация за криптоактиви за данъчни цели с компетентните органи на държавите членки на ЕС. Информацията се предоставя на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите от доставчици на услуги за криптоактиви и се отнася за ползватели, които извършват обменни сделки с криптоактиви. Също така в обхвата на автоматичния обмен на финансова информация се включва информация за ползватели на електронни пари, предоставяна от дружествата за електронни пари. Правилата са съобразени и с международните стандарти в тази област, разработени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В съответствие с Директива (ЕС) 2025/872 със законопроекта се създават практически правила за автоматичния обмен с държавите членки на информационната декларация за допълнителния данък, която се подава по правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Със законопроекта се предлагат и промени в областта на трансферното ценообразуване. С тях се изпълняват препоръките, получени в хода на техническата проверка, осъществена от Работна група 6 към Комитета по фискални въпроси на ОИСР, с оглед кандидатурата за членство на Република България в Организацията.

Одобрени са промени в данъчното законодателство

Със свое решение правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Новото в закона е възможността за облекчено данъчно третиране на разходите за дарения в полза на спортни клубове и организации, детски градини, училища, университети и академии, когато даренията са с цел подпомагане и развитие на професионалния спорт и спорта за всички. Промените са в обхвата на чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Законодателното изменение е съпроводено с мерки за ограничаване на възможностите за злоупотреби и избягване от данъци. Предлага се със заповед на министъра на младежта и спорта да се въведе система за отчитане на получени дарения и механизъм за контрол и отчитане на изразходването на даренията по предназначение, съгласно условията на закона.

Министерският съвет одобри средства за реализираните евакуационни полети във връзка с обстановката в Близкия изток

Министерският съвет на Република България одобри предоставянето на финансови средства в размер на 837 845,00 евро за Министерството на външните работи и 339 000 евро за Министерството на туризма във връзка с реализирането на евакуационни полети, предвид динамичната и усложнена обстановка в региона.

Решението е продиктувано от същественото усложняване на средата за сигурност в Близкия изток и необходимостта от предприемане на своевременни и адекватни мерки за гарантиране на сигурността и защитата на българските граждани.

В този контекст Министерството на външните работи, в координация с Министерството на туризма и други компетентни институции, предприе действия по организацията и осъществяването на евакуационни полети за извеждане на български граждани от засегнатите райони.

Столична община получава управлението върху парк „Врана" и съседен терен

С решение на правителството парк „Врана" в София и съседен поземлен имот преминават в управление на Столична община. Те ще се използват за задоволяване на обществени потребности от местно значение, свързани с отдиха, развлечението, спорта и подобряване качеството на живот. Ще се осигури възможност за развитие и зелено пространство за обществено ползване със свободен достъп, подобряване на околната среда, опазване и съхраняване на редки видове в парк „Врана", при спазване на режимите на дейности и опазване, въведени със Закона за културното наследство. Разходите, свързани имотите, ще се поемат от общинския бюджет. Парк „Врана" е публична държавна собственост и е със статут на единична недвижима културна ценност на градинското и парково изкуство, с категория „национално значение".

Със същото решение поради отпаднала необхидомст управлението на съседния на парка терен и сграда в него се отнема от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като сградата става от публична държавна собственост частна държавна собственост.

Община Велико Търново получава държавен имот за нуждите на Младежки дом - Велико Търново

С решение на правителството община Велико Търново получава имот - частна държавна собственост за нуждите на Младежки дом - Велико Търново. Той представлява седем стаи в сграда № 1 на ул. „Христо Ботев" № 15 в град Велико Търново. Имотът ще бъде използван за ателиета по керамика, изобразително изкуство, танцови и балетни формации, класове по пиано и цигулка. Ще се даде също и възможност за обособяване на помещение за младежки дейности и инициативи.

Предвидено е областният управител на област Велико Търново да сключи договор с кмета на община Велико Търново за прехвърляне правото на собственост, а кметът да състави акт за публична общинска собственост за имота. При нереализиране на мероприятията до 5 години от придобиването му общината ще трябва да го прехвърли на държавата.

Българският бизнес ще получи допълнителна подкрепа с възстановен ресурс по ОП „Инициатива за малки и средни предприятия"

Българският бизнес ще получи допълнителна подкрепа с ресурс, възстановен от финансов инструмент по ОП „Инициатива за малки и средни предприятия".

За целта днес Министерският съвет одобри проектите на изменения и допълнения на Рамковото и на Финансовото споразумения между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд и упълномощи министъра на иновациите и растежа да ги подпише. Впоследствие те трябва да бъдат ратифицирани от Народното събрание.

В изменените документи е предвидено Министерството на иновациите и растежа да възложи управлението на възстановените по Оперативната програма 48,35 млн. евро на Европейския инвестиционен фонд. Средствата ще бъдат добавени към рециклирания ресурс от инициативата JEREMIE, като общият им размер ще стане 180 млн. евро.

Според анализ на пазарните условия е необходимо публичното финансиране за иновативните компании в България да продължи. Затова чрез Инициативата JEREMIE и под формата на финансови инструменти ще бъде насочвана подкрепа към малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация. Помощта ще бъде съобразена изцяло с новата Инвестиционна стратегия на Холдинговия фонд JEREMIE България.

Министерският съвет предоставя на „Мини Марица Изток" ЕАД имоти - публична държавна собственост като принадлежност към обекта на концесията

В качеството си на концесионер по договор за добив на въглища от „Източномаришки въглищен басейн", „Мини Марица-изток" ЕАД ще получи четири имота - публична държавна собственост като принадлежност към обекта на концесията. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Имотите попадат в концесионната площ и се намират в землището на гр. Раднево, област Стара Загора. Предоставянето им е необходимо за осигуряване на безпрепятственото изпълнение на дейностите по концесионния договор, свързани с разширяване на въгледобива в находището. Със своето искане дружеството е обосновало нуждата от включване на имотите като принадлежност към концесията за нормалното развитие на производствените дейности.

С настоящото решение се дава възможност и правно основание на концесионера - „Мини Марица Изток" ЕАД, да извършва дейности, свързани с концесията, в рамките на предоставените имоти.

Подзаконовата нормативна уредба за държавната служба бе хармонизирана със Закона за въвеждане на еврото в Република България

В съответствие със Закона за въвеждане на еврото като национална валута в Република България и Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., правителството хармонизира с постановление от днес подзаконовата нормативна уредба за държавната служба.

Приетите промени отразяват замяната на лева с евро в няколко нормативни акта - Наредбата за служебното положение на държавните служители, Наредбата за документите за заемане на държавна служба, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието и Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация. В допълнение приетите промени ще се отразят значително в посока намаляване на административна тежест както за администрациите, така и за председателя на Съвета за административна реформа при определяне на индивидуалните основни месечни заплати на служителите, заемащи длъжности в областта на информационните технологии.

Столична община получава държавен имот за изграждане на общински център за културни и образователни дейности

По решение на правителството се променя статутът на имот в гр. София от публична държавна в частна държавна собственост и се предоставя на Столична община. Имотът се намира в район „Сердика" и представлява поземлен имот, целият с площ 1 378 кв. м, заедно с построените в него две сгради. Едната ще се използва за експозиционна и музейна дейност, образователни програми за ученици и студенти, публични дискусии, конференции и изследователска работа, както и архивна, и документална дейност. Другата сграда ще бъде за административните нужди на общината.

Ако общината не реализира предвидените дейности до 5 години от придобиването на имота, ще трябва да го прехвърли на държавата.

Областният управител на област София трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля имотът.

Одобрено е доплащане по програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

Министерският съвет прие решение за одобряване доплащане на помощ вследствие на преразглеждане на проектните предложения на кандидатите по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България", съгласно Списък № 35.

Доплащането се отнася за отчетните периоди от 1 януари 2025 г. до 30 април 2025 г. С приетия акт се осигурява финансиране за одобрените кандидати по програмата в общ размер на 173 773 евро с включен ДДС.

Одобрено е финансиране за борба с комарите през летния сезон на 2026 година

Министерският съвет на Република България одобри финансиране за борба с комарите през летния сезон на 2026 година, като средствата са предназначени за провеждане на мониторинг и дезинсекционни обработки в периода от май до септември. За да се осигури навременното организиране на мерките и превенцията на рискове за общественото здраве, финансовият ресурс се пренасочва от прогнозния бюджет на Министерството на здравеопазването към Министерството на земеделието и храните. Самите дейности по контрол на комарните популации ще се изпълняват от Българската агенция по безопасност на храните, с което държавата цели ограничаване на опасността от бедствия и ефективна защита на населението.

Одобреното финансиране е в общ размер на 1 278 230 евро.

Финансирането се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

Предоставени са средства за изграждане и ремонт на детски градини и детски площадки

Със свое решение правителството одобри финансиране в размер на 21,7 млн. евро за общините Бургас, Варна, Пловдив и Столична община за изграждането на нови и ремонт на съществуващи детски градини и детски площадки.

След влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. предоставянето на средствата ще бъде одобрено по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.