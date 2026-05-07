Пловдивчанка, измамила 35-има с обещания за заеми при лоша кредитна история, готова да върне парите

Доверявали й се и хора с временни трудови договори и закъсали заради роднини

Пловдивчанката Диляна Андреева, измамила 35 души с 8830 лв. с обещания да им уреди банкови заеми при влошена кредитна история, е готова да върне парите, за да се споразумее с прокуратурата. Не всички потърпевши обаче са открити, затова и делото в Районния съд в Пловдив беше отложено за 30 юни т. г.

Измамите са извършени в периода от 20 март 2019-а до 15 декември 2020 г. Под името Ваня жената публикувала в сайта zor.bg обяви, че урежда кредити на хора, на които иначе банките не биха отпуснали пари. "Аз нямах лоша кредитна история, но по това време бях на временен договор, а банките в такива случаи не отпуската кредити, затова се обърнах към нея. Искаше първо 150 лв., после още, накрая станаха над 700 лв. Трябваше да й ги превеждам през фирма за такива плащания с ЕГН-то й, така разбрах, че се представя с друго име", разказа пред "24 часа" един от ужилените. Друга жена пък обясни, че била съдлъжник на брат си, не можела да получи заем по обичайния ред и така се обърнала към мнимата Ваня.

Дейността на Диляна Андреева се е разпростирала в почти цялата страна, защото измамените са не само от Пловдив, а и от Сопот, София, Брезник, Козлодуй, Монтана, Варна, Силистра, Стара Загора, Бургас, Суворово, Бяла, Горна Оряховица, Хасково, Пещера, Раднево, Ямбол, Шумен и Русе.