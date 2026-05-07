Васил Терзиев: В 55. СУ разработват софтуер за робот по модела на Робърт

Втори СТЕМ център ще бъде открит в училището, предстои строителство на многофункционална училищна спортна зала

"Винаги съм вярвал, че най-добрата инвестиция, която можем да направим като общество, е в начина, по който децата ни мислят. Не просто какво научават, а дали имат смелостта да експериментират и да решават проблеми. В новия СТЕМ център на училището видях точно това - пространство за откриватели, от роботика до зелени технологии. Място, което скоро ще допълним с творчески работилници и концертна зала, защото иновациите и талантът вървят ръка за ръка."

Това каза кметът Васил Терзиев при среща с ученици от 55. СУ "Петко Каравелов" и първия български хуманоиден робот Робърт.

Учениците вече разработват софтуер за нов робот по модела на Робърт. По време на посещението си кметът разговаря с робота и разгледа новия корпус на 55. СУ, който предстои да бъде открит.

„Обновяването на училищната база е основа за създаване на качествена среда за обучение. Затова продължаваме инвестициите в модернизиране на училищни сгради чрез обновяване и строителство.", заяви Васил Терзиев.

55.СУ е сред най-големите и утвърдени иновативни училища в столицата, като роботиката се изучава още от първи клас. В училището се обучават 1659 ученици от 1. до 12. клас при осигурен едносменен режим. Строителството на новия корпус е на финален етап и сградата е напълно завършена, като се очаква да бъде открита в навечерието на 24 май. Общата инвестиция възлиза на приблизително 3,15 млн. евро, от които около 1,53 млн. евро са осигурени от Министерството на образованието и около 1,62 млн. евро – от Столична община.

Изграждането на новия корпус започва през август 2024 г. Сградата отговаря на всички изисквания за съвременна учебна среда и е свързана със съществуващите части на училището чрез топла връзка.

Новият СТЕМ център е насочен към учениците от начален и прогимназиален етап (1.–7. клас) и включва:

на първи етаж – арт зона с модерно звуково и светлинно оборудване, актова зала със 100 седящи места, кабинети по музика и изобразително изкуство;

на втори етаж – зони по роботика, информационни технологии и природни науки (химия и биология в общо пространство), учебна химична лаборатория и зона за проектна дейност;

на трети етаж – пет високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи за начален етап.

В момента учениците работят по софтуера на хуманоидния робот. Съвместно с екипа на инженера Методи Димитров, създател на първия български хуманоиден робот, клубът по роботика към училището е разработил хуманоидна глава, идентична с тази на Робърт. Тя е създадена изцяло от учениците – принтирана на 3D принтер.

Столичният кмет поздрави директора на училището г-жа Панчева и целия екип на 55 училище, които доказват, че когато имаш визия, можеш да превърнеш едно училище в иновативна и качествена среда за развитие.

Модернизирането на училищната среда е в основата и на стратегическия проект „Училището – сърцето на квартала" на Васил Терзиев. Визията е училищата да се развиват като съвременни, отворени и многофункционални пространства – с качествени спортни съоръжения, зони за извънкласни дейности и възможности за обществено ползване.

Разширението на материалната база на 55 СУ продължава. В периода 2026-2028 г. ще бъде реализирано строителството на многофункционална училищна спортна зала. Предвижда се изграждането на топла връзка между съществуващия учебен корпус на училището и спортната зала. Дейностите се изпълняват по проект BG16FFPR003-2.006-0129-С01 „Модернизиране на образователна спортна и туристическа инфраструктура - важен фактор за развитието на качеството на човешкия капитал и конкурентоспособността на Югозападен регион", Дейност „Изграждане на многофункционална училищна спортна зала към 55 СУ „Петко Каравелов" и дейност „Изграждане на многофункционална училищна спортна зала към 2 СУ „Академик Емилиян Станев", финансиран по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г.

В момента в София се изгражда ново общинско училище също в район „Студентски". Строителни дейности по обновяване, енергийна ефективност и изграждане на нови корпуси се извършват в още 8 училища - нови сгради към 126. ОУ „П. Ю. Тодоров", 73. СУ „Владислав Граматик" в район „Триадица", 201. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" в район "Панчарево", 142. ОУ „Веселин Ханчев"/203. ПЕГ "Св. Методий" в район „Красно село"; основен ремонт в 143. ОУ „Георги Бенковски" в „Подуяне", 163 ОУ „Черноризец Храбър" в кв. „Дружба" 2, 5 ОУ „Иван Вазов", район Витоша, 83 ОУ "Елин Пелин", с. Панчарево, а изцяло ново основно училище в кв. „Манастирски ливади", район Триадица предстои да бъде изградено по проект BG16FFPR003-1.001-0045-С01 „Изграждане на нов обект на образователната инфраструктура в кв. Манастирски ливади - изток, район Триадица, Столична община", финансиран по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г.